La prima parte della quarta stagione di You lascia tante domande in sospeso...

La quarta stagione di You è stata rilasciata su Netflix il 9 febbraio 2023. I fan della serie non hanno certo aspettato per fare una bella full immersion dei cinque episodi che compongono questa parte 1 di You 4. Come sappiamo complessivamente le puntate saranno 10, ma come ormai di consueto accade, Netflix ha deciso di rilasciarle in due momenti differenti.

Probabilmente per aumentare la suspence, anche considerando i tanti punti insulti del “finale” attuale.

Ovviamente non proseguite la lettura se volete evitare spoiler sulla nuova stagione!

You 4: il finale dei primi cinque episodi

Il finale della prima parte ci svela che l’uomo che sta perseguitando Joe è in lizza per diventare sindaco di Londra. La teoria iniziale di Joe, cioè che Roald fosse il misterioso serial killer, si è infatti rivelata sbagliata…

sebbene questo non lo renda un personaggio innocuo, considerato che ha provato ad ucciderlo. Nel corso di queste puntate sono state svariate le vittime: Malcolm, Simon e Gemma. L’artefice delle loro morti, allora, è qualcun altro… ovvero Rhys Montrose, di certo l’ultimo dei sospettati!

Ricordiamo che proprio lui ha indotto Joe in errore, spingendolo addirittura a tentare di uccidere Roald. Joe è sopravvissuto all’incendio avvenuto nello scantinato in cui era stato intrappolato, ma a questo punto sa di avere a che fare con un nemico davvero molto scaltro.

Questa consapevolezza induce il protagonista a rinunciare alla sua nuova fiamma, Kate: decide infatti di lasciarla per concentrarsi sul suo piano per distruggere Rhys.

You 4: quando esce la seconda parte?

La seconda parte di You 4, dunque i restanti cinque episodi, si concentreranno senza dubbio su questa missione di Joe: abbattare il suo nemico. Certamente il fatto che si sia candidato a sindaco di Londra rende tutto più complicato: si tratta ora di un personaggio davvero in vista e non più solo del mite scrittore che, all’apparenza, sembrava il più tranquillo e insospettabile del gruppo di protagonisti.

Come andrà avanti la vicenda? Joe riuscirà ancora una volta ad avere la meglio sui suoi nemici? Non dimentichiamo che il protagonista di You, interpretato da Penn Badgley, sembra davvero impossibile da fermare… per ben tre stagioni è riuscito a uscire più o meno indenne da qualsiasi situazione. La trama si è ormai molto allontanata dall’esordio della prima stagione, forse complicandosi addirittura troppo e c’è chi pensa che ormai la serie sfiori l’assurdo.

La domanda a questo punto è: You avrà anche una stagione cinque?

Sicuramente a determinarlo sarà, ancora una volta, il giudizio del pubblico e dunque, in termini tecnici, le ore di stream che la quarta stagione riuscirà a totalizzare su Netflix. Certamente è un po’ troppo presto per tratte le somme anche solo sulla prima parte, appena rilasciata, ma la partita si giocherà tutta sulla seconda e sul finale di stagione.

Come già annunciato, comunque, la seconda e ultima parte della quarta stagione di You non si farà attendere troppo, lasciando il pubblico col fiato sospeso solo per un mesetto: infatti sarà diffusa da Netflix il 9 marzo 2023.