Manca pochissimo alla data ufficiale di uscita della quarta stagione di You su Netflix. La serie è particolarmente attesa e i telespettatori aspettano con ansia di scoprire quali nuove avventure affronterà il protagonista Joe Goldberg.

You, quando esce la quarta stagione su Netflix

I fan della serie tv You si sono ormai abituati alle vicissitudini macabre e violente del protagonista, Joe Goldberg. Per questo sono sempre più curiosi di scoprire cosa lo attende in questa quarta stagione. Le prime tre stagioni si sono basate sui libri di Caroline Kepnes, ma è giusto precisare che non esiste un quarto libro, per cui questa nuova avventura è tutta da scoprire. In realtà la scrittrice ha annunciato l’uscita di un quarto volume, che ha ispirato questa quarta stagione.

Si tratta di una delle serie tv più seguite di Netflix e anche una delle più controverse e apprezzate. Arrivata alla sua quarta stagione, You è pronta a sorprendere ancora una volta i suoi telespettatori, con tantissimi colpi di scena e una storia molto intricata, fatta di indagini, ossessioni e omicidi. L’attesa sta per finire, perché la data ufficiale dell’uscita della quarta stagione di You sulla piattaforma di streaming è prevista per il 9 febbraio.

In realtà, la serie tv è stata divisa in due parti per cui questa è la data di uscita della prima parte, mentre la seconda verrà resa disponibile solo dopo un mese, ovvero a partire dal 9 marzo. La serie è stata divisa a metà, per cui usciranno prima cinque episodi e poi altri cinque, con il tanto atteso finale di stagione. I fan dovranno attendere un mese per scoprire come andrà a finire questa nuova avventura del protagonista di una delle serie indubbiamente più amate di Netflix, che ha fatto tanto discutere ma che ha decisamente conquistato il suo pubblico. Coloro che hanno seguito le prime tre stagioni sanno perfettamente che ci si può aspettare realmente di tutto dai nuovi episodi, perché in questa serie i colpi di scena sono continui e riescono spesso a lasciare senza parole i telespettatori.

You, quarta stagione: di cosa parla

Ora che abbiamo finalmente scoperto la data ufficiale di uscita della quarta stagione di You, che sarà divisa in due parti, cerchiamo di capire cosa potrà accadere durante gli otto nuovi episodi che potremo vedere sulla piattaforma di streaming Netflix. Il protagonista di questo nuovo capitolo è sempre Joe Goldberg, che nelle scorse stagioni ha mostrato la sua grande ossessione nei confronti dell’amore e il suo lato più oscuro e violento. In questa quarta stagione Joe è ancora in cerca di Marienne, come abbiamo visto alla fine della terza stagione, quando l’aveva seguita in Europa, più precisamente a Parigi. Ora Goldberg è arrivato a Londra ed è proprio da questa città e dal suo lato più mondano che cercherà di ripartire, per crearsi una nuova esistenza, lontana dal suo passato. Cambierà la sua identità, diventerà professore, si farà nuovi amici e si innamorerà della direttrice di una galleria d’arte, Kate, che scatenerà in lui non pochi sospetti. In tutto questo, Joe dovrà anche diventare un detective, perché un terribile assassino sembra aver preso di mira lui e la sua cerchia di amici.