You è senza dubbio una delle serie Netflix degli ultimi anni ad aver fatto più clamore. Tra polemiche, colpi di scena e svolte impreviste, la serie ha saputo però tenere il suo pubblico col fiato sospeso, traghettandolo fino alla quarta stagione, ovvero quella che tutti stanno aspettando.

You 4: da dove riprenderà la storia?

La serie verrà rilasciata il due momenti diversi: metà delle puntate saranno disponibili su Netflix a partire dal 9 febbraio 2023 e l’altra metà verrà invece rilasciata il 9 marzo 2023. Dunque c’è poco da attendere per riprendere le redini della storia del turbolento Joe. I nuovi episodi dovrebbero essere in totale 10 e aggirarsi come sempre attorno a una durata di 50-60 minuti ciascuno.

Ora che la quarta stagione di You è alle porte, la tensione dei fan cresce, così come la loro curiosità. Dalla terza stagione abbiamo appreso che Joe non è più, ormai, un lupo solitario: accanto a lui c’è Love ed è persino diventato padre. I due si sono trasferiti così in quel del rione Madre Linda, ma realtà dei fatti è che il lupo perde il pelo ma non il vizio e così l’equilibrio della famiglia si rivela piuttosto precario, specie per alcuni errori riemersi dal passato della moglie.

La conclusione della terza stagione è stata certamente sconvolgente e forte: difatti Joe uccide Love, abbandona suo figlio Dante e decide di fuggire in Europa. Uno strappo netto e totale con la nuova vita appena creata, insomma, che traghetta Joe definitivamente in una nuova fase della sua esistenza, quella che appunto vedremo rappresentata in You 4.

Lo scopo di Joe, che come sappiamo è interpretato da Penn Badgley, è quello di trovare Marienne in quel di Parigi. Tutto lasciava pensare quindi che la nuova stagione fosse ambientata in Francia ma…

You 4: il nuovo capitolo si svolgerà a Londra

Inaspettatamente, il trailer di You 4 ha colpito il pubblico con una notizia: Parigi non sarà al centro della quarta stagione. Infatti Joe si trasferirà in quel di Londra, praticamente mettendo su una nuova vita, un nuovo gruppo di amici e una nuova carriera. L’identità che il protagonista sceglierà di assumere per questa nuova turbolenta avvenuta sarà quella del professore universitario Jonathan Moore.

Pur essendosi messo sulle tracce di Marianne, Joe perderà subito di vista l’obiettivo, finendo per innamorarsi di un’altra donna che a quanto pare si chiamerà Kate. Si tratterà di una gallerista conosciuta in ambiente universitario. Questa volta però la sfida per Joe sarà doppia: dovrà vestire anche i panni del detective per fare luce su alcuni misteri inquietanti e pericolosi. Pare che non sia lui l’unico killer della sua nuova cerchia di conoscenze, questo perché per il protagonista i guai sembrano essere sempre dietro l’angolo. Il suo gruppo di amici non è al sicuro e sembra essere anzi al centro del ciclone.

Riuscirà You 4 a catturare così tanto il pubblico fedele di Netflix da guadagnarsi anche una quinta stagione? Per ora è presto per dirlo, ma fin qui tutto è filato liscio per lo show…