Si intitola Wellmania e ha come protagonista una star di Instagram, Celeste Barber. La serie in 8 episodi arriva su Netflix

Sta per arrivare una nuova serie-tv comedy ispirata a un libro. Il titolo è Wellmania e Celeste Barber (noto personaggio pubblico dei social media) è la protagonista. Il pubblico si sta già chiedendo quando uscirà la serie, di che cosa parlerà e da quanti episodi sarà composta: niente panico, perché c’è una risposta a ogni domanda.

Wellmania: quando esce la serie-tv e dove vederla

La data è ufficiale: Wellmania, la nuova dramedy con Celeste Barber, arriverà su Netflix a partire dal 29 marzo 2023. Tutte le persone iscritte alla piattaforma streaming avranno la possibilità di accedere alla nuova serie-tv e alle altre centinaia di contenuti presenti.

Di che cosa parla Wellmania? La trama della serie-tv

Sapevate che la nuova serie-tv di Netflix si ispira a un libro? Ebbene sì, Wellmania arriva dal libro di Brigid Delaney, intitolato proprio Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness. La protagonista è una giornalista di nome Liv, il cui motto è vivere veloci, morire giovani, ma a causa di un problema di salute si ritroverà costretta a ricredersi. Liv arriverà in Australia per lavoro ma per tornare in forma negli USA, dovrà mettersi sotto e affronterà un grande percorso di benessere. Liv dovrà ricominciare da capo, lotterà con le sue precedenti abitudini e dovrà farne sue di nuove: l’obiettivo? Progredire di salute fisica e mentale e accrescere il suo successo professionale.

Il cast di Wellmania

All’interno del cast della nuova serie-tv dramedy, troveremo i volti di:

Celeste Barber : Liv Healy

: Liv Healy JJ Fong: Amy Kwan

Genevieve Mooy: Lorraine Healy

Lachlan Buchanan: Gaz Healy

Remy Hii: Dalbert Tan

Alexander Hodge: Isaac Huang

Simone Kessell: Helen King

Virginie Laverdure: Valerie Jones

Johnny Carr: Doug Henderson

Quanti sono gli episodi di Wellmania?

La nuova dramedy con Celeste Barber conta un totale di 8 episodi, ma non siamo a conoscenza della durata di ognuno di essi. Sul sito ufficiale di Netflix, per chi volesse avere una panoramica della serie, sono disponibili sia il teaser, sia il trailer ufficiale.

Il tema del benessere in Wellmania

Il libro a cui la serie si ispira cerca di puntare molto l’attenzione sul grande tema del benessere, proprio come cerca di fare anche la stessa serie. Quello del benessere e della ricerca di una forma fisica che faccia stare bene è un tema molto caldo, soprattutto negli ultimi tempi. Se bene ci pensiamo, infatti, anche i social media si sono riempiti di personalità adibite alla promozione di programmi fitness, di chi sponsorizza corsi yoga e di chi, invece, cerca di diffondere messaggi di body positivity e mindset funzionali al benessere psicologico. Wellmania racconta la storia di una donna che sceglie di cambiare prospettiva a causa di un problema di salute e punta a migliorarsi in tutto e per tutto. Un passo non semplice quando si tratta di cambiare abitudini fino a quel momento ferree, ma un passo altrettanto necessario ai fini di una buona salute, sia fisica, sia psicologica.

Celeste Barber, attrice e content creator da 9,4 milioni di follower, questo lo sa bene. Lei stessa sul suo profilo Instagram è molto autoironica e cerca di promuovere quotidianamente messaggi di good vibes a chiunque: come lo fa? Mostrando il suo corpo imperfetto, libero da stereotipi e da catene sociali. Forse è proprio il suo modo di fare simpatico e sincero a essere così apprezzato dal pubblico? Sicuramente.

Wellmania arriva molto presto: il 29 marzo 2023 la dramedy di Netflix è pronta a coinvolgere tutti e il viaggio sarà travolgente, oltre che divertente.