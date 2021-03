È conosciuta principalmente per essere una delle Monster Girl, ma soprattutto per essere la fidanzata del rapper Emis Killa: ecco chi è Martina Bottiglieri.

Martina Bottiglieri: chi è?

Lunghi capelli scuri, occhi grandi ed espressivi, un fisico da togliere il fiato, Martina Bottiglieri è una modella italiana che ha conquistato i cuori di molti appassionati del Moto Gp grazie al ruolo di ombrellina.

Su Instagram le foto che la ritraggono catturano tutta la sua bellezza mediterranea e la esaltano. È conosciuta però principalmente per essere la fidanzata del rapper lombardo Emis Killa.

Dopo essersi diplomata al liceo artistico Arcangeli di Bologna, nel 2015 si è laureata in Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Da allora ha sempre lavorato nel settore della modella, facendo l’indossatrice anche per Elisabetta Franchi tra il 2015 e il 2016.

Nel frattempo, la sua bellezza non è passata inosservata al mondo del Moto Gp ed è diventata una Monster Girl. Ma non solo, la sua carriera è proseguita e nel 2019 è la protagonista del video musicale della canzone Tijuana del rapper Emis Killa.

Nel 2020, mettendo a frutto quanto studiato nel percorso accademico, la Bottiglieri ha aperto un brand d’abbigliamento online chiamato My Lolitah, con cui propone capi molto sexy.

Vita privata e curiosità

Dopo la separazione da Tiffany Fortini, ex ragazza e madre della figlia Perla Blue, Emis Killa ha annunciato la sua relazione con la modella Martina Bottiglieri. I due fanno coppia dalla fine del 2019, poco dopo l’uscita del video Tijuana. Galeotto fu il set del video, in cui i due iniziarono la conoscenza reciproca.

La Bottiglieri, sul suo profilo Instagram è molto attiva e conta quasi 49 mila followers. La maggior parte degli scatti la ritraggono in pose sexy, ma non mancano dediche al fidanzato Emiliano.

Emergono anche le passioni della modella per la cura del suo corpo e dei capelli (a cui tiene particolarmente) e per la cucina. Tra le storie in evidenza c’è infatti una sezione nominata “ricette”, in cui mostra alcune ricette di piatti fatti in casa.