Vikings, Valhalla 2: episodi e anticipazioni

Vikings, Valhalla è il sequel della serie Vikings, celebre e molto amata dal pubblico. La prima stagione ha esordito su Netflix nel febbraio del 2022, ottenendo un clamoroso successo e attestandosi come una delle serie più viste sulla piattaforma nelle sole 24 ore seguenti al rilascio.

Vikings, Valhalla 2: quanti episodi?

Non c’erano quindi tentennamenti circa il rinnovo per la seconda stagione, il che trapelava già dal progetto iniziale del colosso di streaming e del produttore dello show, Jeb Stuart. Stando infatti già alle primissime dichiarazioni, ormai più che confermate, l’idea iniziale alla base di Vikings, Valhalla era di snodare la storia in un totale di 24 episodi.

I primi otto sono stati rilasciati come prima stagione della serie.

Dei 16 rimasti, si presume che otto di essi costituiranno la stagione 2 di Vikings: Valhalla e che i restanti confluiranno invece nella già confermata stagione 3, di cui dovrebbero essere già addirittura state avviate le riprese e la produzione. Il rilascio della terza stagione dovrebbe essere quindi stabilito presumibilmente per il 2024.

D’altra parte il prodotto si avvale di registi di un certo calibro come il regista vincitore di un BAFTA Niels Arden Oplev, che ha diretto anche la prima puntata della stagione 1.

Al timone ci sono anche Hannah Quinn e Steve Saint Leger, quest’ultimo già regista di svariati episodi di Vikings.

Vikings, Valhalla 2: durata degli episodi, data di rilascio e news

Come sappiamo, Vikings: Valhalla 2 debutterà su Netflix il 12 gennaio 2023. Staremo a vedere se riuscirà a confermare il trend dello scorso anno conquistandosi un posto tra le serie più viste per l’anno nuovo sulla piattaforma.

Per ciò che riguarda i titoli dei nuovi 8 episodi questi non sono ancora trapelati e non aiutano quindi a ricostruire la trama. D’altra parte il produttore Jeb Stuart promette grandi tradimenti e grandi battaglie per questa nuova stagione dello show, dunque non stupisce la segretezza circa i dettagli che potrebbero lasciar trapelare qualche spoiler di troppo.

Il pubblico ha già tante domande in sospeso dalla stagione 1, come quelle riguardanti il destino di Leif, che sembra sarà costellato di un certo grado di azione e violenza. Ma la curiosità riguarda anche Harald, a malapena sopravvissuto alle vicende della prima parte della storia. C’è poi Freydis che deve fare i conti con il fatto di essere l’unica a poter salvare il popolo vichingo, un fardello pesante che sarà interessante vedere in scena nel corso della seconda stagione. Al fianco dei personaggi principali ci sarà poi il ritorno di figure già note, ma anche l’avvento di nuovi personaggi: alcuni potranno rivelarsi dei buoni alleati, mentre altri decisamente meno.

Vikings: Valhalla 2 sta dunque promettendo un certo grado di stupore al suo pubblico, sebbene i produttori abbiano chiarito anche che la stagione tenterà una nuova modalità narrativa meno frenetica e forse più strategica. Staremo a vedere se questa incontrerà il gusto del target di riferimento, sebbene non si abbiano molti dubbi in merito. Già il collegamento con Vikings sembra essere garanzia di qualità… ma non si sa mai.