Frida Gustavsson è un’attrice e modella svedese, che interpreta il ruolo di Freydis Eiriksdottir in Vikings: Valhalla, serie storico-drammatica che segue gli eventi della serie originale.

Frida Gustavsson è Freydis in Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla è una serie storico-drammatica di Netflix, particolarmente attesa e acclamata, che segue gli eventi della serie originale, Vikings, che è stata un grande successo.

La storia è ambientata un secolo dopo il primo capitolo e racconta la fine dell’era vichinga e il viaggio di tre leggendari personaggi norvegesi attraverso gli oceani, alla ricerca della gloria e del potere. Uno di questi personaggi è Freydis Eiriksdottir, l’unica donna esploratrice del gruppo, che ha un ruolo fondamentale nell’esplorazione del Nord America. Questo ruolo è interpretato dall’attrice e modella svedese di grande successo Frida Gustavsson. La serie tv parlerà delle vicende di Freydis e dei suoi due compagni di viaggio, che hanno tutti un obiettivo in comune ma sicuramente modi molti diversi di affrontare le sfide che li attenderanno.

Frida Gustavsson, chi è: la biografia dell’attrice

Frida Gustavsson è nata a Stoccolma, in Svezia, il 6 giugno 1993. Quando aveva solo 5 anni ha recitato nella famosa serie tv Christmas Calendar ‘När karusellerna sover’. Quando aveva 15 anni, ha iniziato ad intraprendere la carriera di modella per alcuni marchi locali e in seguito ha deciso di trasferirsi in Giappone, per riuscire a lavorare in quel settore a livello internazionale.

Nonostante il suo impegno e la sua incredibile bellezza, la strada intrapresa non è stata per niente facile, perché ha dovuto affrontare dei problemi di autostima durante gli anni della sua adolescenza. “A scuola ho avuto un po’ di difficoltà ed ero vittima di bullismo, il che mi ha portato ad avere una bassa autostima. Ero alta e magra e avevo un aspetto strano. Quando poi sono diventata una modella, ho pensato che fosse uno scherzo” ha dichiarato in un’intervista del 2018. La giovane ha continuato ad inseguire la sua carriera di modella con grande successo, lavorando anche con marchi di fama internazionale, com H&M, Calvin Klein e Dolce & Gabbana. La sua passione, la sua dedizione e il suo impegno le hanno consentito anche di vincere diversi premi nel corso della sua carriera. L’attrice e modella ha partecipato anche a moltissimi eventi di beneficenza per aiutare le persone in difficoltà, mostrando anche di avere un grande cuore.

Frida Gustavsson: la vita privata

La famosa modella svedese Frida Gustavsson, il 29 maggio 2015, ha sposato il fotografo Hjalmar Rechlin, anche lui di Stoccolma. La coppia si è unita in matrimonio nella Chiesa di Katarina, nella capitale svedese. Frida Gustavsson ha indossato un abito da sposa molto elegante ed era bellissima. Hjalmar Rechlin ha voluto documentare questo giorno così speciale con le sue fotografie, mostrando la loro storia d’amore e tutte le bellezze di quel luogo. Il loro matrimonio è stato condiviso sui social media e sulle riviste di moda, diventando una delle cerimonie più ammirate di quell’anno. La loro relazione procede a gonfie vele, i due sono molto innamorati.