Vikings, Valhalla 2: la data di uscita

Vikings, Valhalla è il sequel della longeva serie di enorme successo Vikings. Anche il sequel si è guadagnato già un certo importante riconoscimento, tant’è che Netflix sta per rilasciarne la seconda stagione.

Vikings, Valhalla 2: data di uscita

Nuovamente composta da 8 episodi come la precedente, la nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 12 gennaio 2023.

Vikings, Valhalla promette, stando alle anticipazioni, molti colpi di scena sebbene rappresentati con uno stile narrativo più lento e d’effetto. Pare ci saranno molte battaglie, tradimenti, spargimenti di sangue, nuove alleanze ma anche nuovi nemici.

Ambientata all’inizio dell’XI secolo, la storia seguirà ancora le avventure di Leif Eriksson (Sam Corlett), di sua sorella Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) e di Harald Hardrada (Leo Suter), in un viaggio epico ambientato durante le fasi finali dell’epoca vichinga.

Ricordiamo che la prima stagione di Vikings, Valhalla ha riscosso un successo davvero impressionante su Netflix, attestandosi tra gli show più popolari della piattaforma per l’anno 2022 e anche tra quelli più visti nell’arco delle 24 ore successive al rilascio sul sito di streaming. Non ha stupito nessuno, quindi, il rinnovo per una seconda stagione: era pressoché inevitabile che Netflix portasse avanti il progetto visto il successo non solo del sequel ma anche della serie madre, andata in onda per ben sei stagioni con un totale di 89 episodi acclamatissimi.

La storia dei vichinghi sembra essere una miniera d’oro, insomma, per il piccolo schermo… e infatti…

Vikings, Valhalla: il futuro della serie

I creatori dello show, a riprova di quanto appena detto, hanno confermato che una terza stagione è già in lavorazione e potrebbe arrivare sugli schermi all’inizio del 2024. Insomma, il prodotto è lanciatissimo e Netflix è così sicuro del successo di Vikings: Valhalla 2 da aver già avviato tutto per la terza stagione.

“Grazie ai milioni di voi che hanno guardato (e riguardato!) la prima stagione”, ha dichiarato lo showrunner e creatore Jeb Stuart in un comunicato ufficiale di Netflix. “I numeri sono stati strabilianti e al di là delle mie più rosee aspettative. Sono entusiasta di poter confermare che abbiamo concluso e stiamo già montando la seconda stagione e che la produzione della terza inizierà presto”. Con queste parole, Jeb Stuart ha decisamente fatto scaldare i fan, che sanno ora di potersi godere le storie dei vichinghi ancora per un po’. E sempre al pubblico, Stuart ha promesso “viaggi ancora più epici di quanto avete visto fino ad ora”.

Certo le aspettative sono già piuttosto alte, eppure nessuno in quel di casa Netflix sembra avere il minimo dubbio sul fatto che Vikings: Valhalla 2 saprà corrisponderle adeguatamente. Per l’appunto, si pensa già a un capitolo 3, al che oltre a smaniare per vedere le nuove puntate, i fan dello show sono trepidanti e desiderano capire quali saranno i punti lasciati in sospeso che permetteranno l’evolversi anche di ulteriori puntate. Per rispondere a questi quesiti non resta che attendere il 12 gennaio 2023, con la serenità di una certezza – salvo disastri: la storia dei Vichinghi ci farà compagnia almeno per un altro paio di anni.