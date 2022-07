Victoria De Angelis si sta godendo le vacanze in Spagna, ma purtroppo ha bruciato il suo lato B.

Victoria De Angelis sta trascorrendo le vacanze in Spagna e, sui social, ha mostrato il suo lato B scottato dal sole.

Victoria De Angelis: il lato B scottato dal sole

Victoria De Angelis si è spesso mostrata sui social senza veli e come mamma l’ha fatta, e anche stavolta non ha risparmiato ai fan uno scatto ironico (e provocante) del suo lato B.

Si dà il caso però che Victoria, che sta trascorrendo una vacanza in Spagna in compagnia dei suoi amici, abbia dimenticato di mettere abbondante crema solare e infatti il suo lato B era completamente ustionato dal sole. La foto ha fatto rapidamente il giro dei social, tra l’ilarità dei fan.

“Bei ricordi e un sedere bruciato”, ha scritto Victoria, che sta trascorrendo le vacanze con alcuni dei suoi amici di sempre e Ethan Torchio. Da alcune settimane si vocifera che la bassista dei Maneskin abbia accanto a sé un nuovo amore ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Victoria è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e in passato è stata più volte avvistata in atteggiamenti intimi con una ragazza (che molti hanno creduto essere la sua fidanzata).

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?