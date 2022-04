Victoria De Angelis ha infiammato i social con uno scatto senza veli realizzato durante la sua permanenza a Los Angeles, dove lei e i Maneskin stanno realizzando il loro nuovo album.

Victoria De Angelis senza veli

Come sul palco anche nella vita, Victoria De Angelis – bassista dei Maneskin – ama mostrarsi libera e senza veli.

La musicista ha postato una carrellata di foto dell’ultima serata trascorsa nella città dove lei e il resto della band stanno lavorando al loro ultimo disco (che dovrebbe uscire entro la fine del 2022) e in una delle foto lei è ritratta sopra il letto e completamente senza veli. Per aggirare la censura di Instagram (che già più di una volta ha censurato i suoi scatti osé) Victoria ha disegnato un fiorellino blu sopra al suo seno.

Victoria De Angelis: la vita privata

La bassista è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma alcuni mesi fa sono circolate voci in mrito a una sua presunta relazione con una ragazza con cui è stata avvistata a Roma. Victoria non ha rotto il silenzio in merito alla questione e del resto, come lei, anche gli altri componenti della sua band hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle loro relazioni sentimentali. In tanti tra i fan si chiedono cosa riserverà loro il futuro e soprattutto sono impazienti di ascoltare il loro nuovo album, a cui sarebbero a lavoro proprio durante la loro permanenza a Los Angeles (dove ovviamente non hanno mancato di aggiornare i fan).