Con una carriera sportiva quasi impareggiabile, Valentina Vezzali è oggi uno dei talenti più preziosi made in Italy. Scopriamo la storia di questa grande atleta.

Chi è Valentina Vezzali

Maria Valentina Vezzali (Jesi, 14 febbraio 1974) è attualmente una poliziotta, ma è nota per essere un ex schermitrice italiana.

Cresce in una famiglia che la incoraggia fin da piccola a sperimentare e si avvicina al mondo della scherma a soli sei anni e a quindici inizia ad ottenere i primi premi.

Quando è ancora nella categoria Under 20 vince una medaglia di bronzo, una d’argento e ben due ori ai mondiali dimostrando più volte il suo valore. Questo le permette di entrare in Nazionale e avvicinarsi sempre di più al sogno delle Olimpiadi a cui accede per la prima volta nel 1996. Qui ottiene la medaglia d’argento nell’individuale e combatte con la squadra fino all’ultimo per l’oro, ma perdono contro la Romania.

Le Olimpiadi e i grandi traguardi sportivi

Nell’edizione successiva a Sydney dimostra i suoi numerosi miglioramenti raggiungendo per la prima volta il primo posto, replicandolo poi anche nel torneo a squadre. Questi ottimi risultati vengono portati a casa anche nel campionato del mondo di scherma di Lipsia del 2005 dove conquista il quarto oro della sua carriera.

Durante i Giochi Olimpici di Tokyo del 2008, successivamente a un periodo difficile, riesce a diventare la donna italiana che ha vinto più medaglie d’oro in assoluto.

Dopo alcune competizioni mondiali dichiara che con le Olimpiadi di Londra 2012 vuole interrompere il suo percorso nell’agonismo, ma dopo il bronzo decide di continuare e torna a gareggiare nei mondiali di Budapest. Si prepara sperando di arrivare alla grande competizione di Rio e qui, con un totale di 26 medaglie decide di interrompere il suo percorso.

La carriera oltre lo sport e la vita privata

Durante la carriera sportiva prende parte alle fiamme Oro della Polizia di Stato. Nel 2013 inizia ad avvicinarsi al mondo della politica e si candida alla Camera dei Deputati nella lista “Scelta Civica per l’Italia” fondata da Mario Monti per la circoscrizione Marche.

Una volta eletta svolge il ruolo di deputata nella Commissione cultura, scienza e istruzione partecipando attivamente con numerosi disegni di legge. Due anni dopo diventa vicepresidente nazionale della lista e nel 2017, in seguito all’alleanza del gruppo con Forza Italia, decide di iscriversi al “Gruppo Misto”.

Nella vita ha due figli, Pietro e Andrea, nati dal matrimonio con il calciatore Domenico Giugliano.

LEGGI ANCHE: Chi è Vanessa Ferrari: storia della grande ginnasta italiana

LEGGI ANCHE: Chi è Carolina Kostner: storia della pattinatrice artistica