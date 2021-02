Numerose le donne nel mondo dello sport che hanno portato a casa traguardi di cui essere fieri. Indubbiamente tra queste non si può non considerare Carolina Kostner, la nota pattinatrice italiana dall’incredibile talento.

Chi è Carolina Kostner

Carolina Kostner (Bolzano, 8 febbraio 1987) è una pattinatrice artistica su ghiaccio italiana.

Cresce con il padre Erwin, ex giocatore di hockey su ghiaccio di livello agonistico e la madre Maria Patrizia, ex pattinatrice. Si appassiona da molto piccola a questo sport iniziando a praticarlo a soli quattro anni.

Prima di scegliere lo sport della sua vita pratica sci alpino, come la zia Isolde Kostner, specializzandosi nella discesa libera. Inizialmente sembrava che il pattinaggio fosse solo un hobby, ma al momento della decisione il suo cuore l’ha indirizzata verso l’arte del ghiaccio.

I primi anni della carriera sportiva

Durante l’inizio del percorso agonistico, Carolina, si ritrova senza insegnante e luogo in cui allenarsi così, con il sostegno dei genitori, si trasferisce in Germania e qui intraprende sia il liceo che gli allenamenti sportivi.

Trovato un allenatore iniziano le prime competizioni nella categoria junior e qui ottiene un primo grande risultato con la vittoria a Oberstdorf che la porta ai campionati europei del 2003.

Lo stesso anno arriva anche a Washington, dove si tengono i mondiali, e porta a casa una bella medaglia di bronzo. Ripete l’esperienza l’anno successivo guadagnando un quinto posto con una coreografia sulle note di “Song form a Secret Garden”.

Nel 2006 arrivano le sue prime Olimpiadi invernali di Torino e qui riceve l’incarico di portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura. La voglia di mettersi in gioco è tanta e i risultati dei campionati europei fanno pensare ad un possibile ottimo risultato. Così, sulle note di Vivaldi, porta a casa una bella medaglia di bronzo e l’attenzione della stampa e delle aziende che la vogliono come testimonial per i loro prodotti.

Gli ultimi anni nel pattinaggio e lo scandalo con Schwazer

Dopo aver ottenuto grandi risultati nella prima olimpiade, si impegna a replicarli negli anni successivi. Ottiene infatti un oro di specialità nei campionati europei, risultato che non veniva raggiunto da un’italiana da ben 35 anni. Anche ai campionati di Tokyo si presenta con una coreografia perfetta aggiudicandosi ottimi risultati. Nel 2010 vince una nuova medaglia d’oro nella prova individuale agli europei e rimane sul podio in quelli successivi.

Questo fino al 2014, anno in cui l’ex fidanzato Alex Schwazer viene condannato per doping. L’accusa si ripercuote sulla Kostner che, fidanzata da quattro anni con il giovane, sembrerebbe aver fornito una copertura. Le indagini sono durate a lungo e nonostante la dichiarata innocenza, il percorso sportivo della ragazza è stato interrotto per un anno quattro mesi, permettendole di continuare a gareggiare solo dal 2016.

LEGGI ANCHE: Chi è Federica Macrì: curiosità sulla sportiva italiana