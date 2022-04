Valentina Ferragni ha sedotto i fan dei social con una foto in cui la si vede fare pole dance con della seducente biancheria intima.

Valentina Ferragni: la pole dance

“La mia idea di libertà”, ha scritto Valentina Ferragni nella didascalia ha uno scatto in cui la si vede fare pole dance in biancheria intima.

La foto ha fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato l’influencer per la sua bellezza e le sue curve da capogiro. “Sei bravissima”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Pazzesca!”.

L’ultimo periodo è stato particolarmente difficile per Valentina che ha dvuto indossare un busto a causa di un incidente di sci. L’influencer inoltre ha subito un piccolo intervento a causa di un carcinoma sulla fronte.

Valentina Ferragni presto zia

Nel frattempo Valentina continua a stare accanto alla sorella Francesca, che molto presto renderà zie lei e Chiara Ferragni. La dentista ha annunciato che avrà un maschietto, ma al momento non è dato sapere quale sia il nome del piccolo in arrivo.

Le tre sorelle sono molto unite e Valentina e Chiara Ferragni hanno gioito pubblicamente per l’arrivo del loro nuovo nipotino (primo cugino di Leone e Vittoria).

Nelle ultime settimane c’è stata grande apprensione (anche da parte di Valentina) per le condizioni del cognato Fedez, che ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento all’addome per via della presenza di un tumore neuroendocrino al pancreas. Dopo l’operazione il rapper ha manifestato il desiderio di stringersi alla sua famiglia e trascorrere con essa più tempo possibile.