Valentina Ferragni ha cambiato look, mostrando un nuovo colore di capelli che ha stupito i suoi fan. La sorella di Chiara, nel suo viaggio in Oriente, ha voluto cambiare completamente il suo look, mostrando una versione completamente diversa di se stessa.

Valentina Ferragni cambia look: il nuovo colore di capelli sbalordisce i fan

Valentina Ferragni ha deciso di cambiare il suo look, sconvolgendo i suoi fan. Mentre è in viaggio con la sua crew per il centro di Seoul, in Sud Corea, l’influencer si è divertita a provare una lunga serie di piatti tipici, come riportato da Elle, ma non solo. La sorella di Chiara Ferragni ha deciso anche di sperimentare un cambio di look e di stile, facendosi truccare in versione Korean girl, con occhioni in perfetto stile manca e incarnato pallido e roseo. Infine, ha anche voluto mostrare la versione castana di se stessa, chiedendo un riscontro a tutti i suoi follower. “Sono stata bionda per tutta la mia vita, ma credete che sia giunto il momento di un cambio radicale?” ha chiesto l’influencer su Instagram, postando una foto in cui ha mostrato una versione inedita di se stessa, con lunghi capelli color cioccolato abbinati ad una frangia maxi. “Sto indossando una parrucca” ha confessato, svelando il trucco ai suoi fan. Il giudizio dei follower, però, è stato molto positivo. Moltissimi le hanno fatto notare che starebbe benissimo anche in questa versione, anche se ci sono anche molti affezionati al suo colore naturale.

Valentina Ferragni cambia look: dal biondo al castano

Di solito è più frequente che una donna vada dal parrucchiere per chiedere di diventare bionda, ma in realtà accade anche il contrario, ovvero che le donne da bionde decidano di tornare, o diventare, castane. Un esempio è Ilary Blasi, ma anche Hailey Bieber. “Chi, come Valentina Ferragni, è bionda naturale e sceglie di abbracciare il brunette look, si deve preparare a trascorrere molte ore dal parrucchiere” ha dichiarato Matteo Orlando, hair stylist e colorista del salone Mastromauro Hair & Beauty di Milano, come ha riportato Elle. L’esperto ha spiegato che per ottenere un colore perfetto partendo dal biondo chiaro ci vogliono molti passaggi. Valentina Ferragni è bionda naturale, per cui per ottenere un colore simile a quello che ha mostrato su Instagram, ovvero un castano molto scuro, dovrebbe recarsi frequentemente dal parrucchiere e avere una grande pazienza, perché ci vuole un po’ di tempo per ottenere il risultato sperato. Forse la sorella di Chiara Ferragni sta pensando ad un cambiamento radicale ora che i follower hanno apprezzato il nuovo look testato con una parrucca, ma sarà difficile abituarsi ad un cambiamento così drastico. Valentina Ferragni si è sempre mostrata in versione bionda e le sue foto di quando era piccola dimostrano che il suo è un colore naturale, proprio come quello della sorella Chiara.

