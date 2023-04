Come mettere il mollettone per capelli: consigli utili e chic

Il mollettone per capelli è un accessorio must have. Idee e consigli su come metterlo.

Il mollettone è sicuramente un accessorio must have, tornato fortemente di moda negli ultimi anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli su come metterlo per ottenere un look alla moda.

Il mollettone è tornato di tendenza

Il mollettone, o pinza per capelli, da anni non è più usato solamente in ambiente domestico, ma è diventato un vero e proprio accessorio must have. Molte celebrità o influencer, come ad esempio Chiara Ferragni, lo indossano spesso. Questo accessorio era molto in voga negli anni Novanta, in molte serie televisive dell’epoca, come “Dawson’s Creek“, “Friends” e “Berverly Hills 90210“, le protagoniste legavano i propri capelli proprio con il mollettone. Il mollettone serve proprio a raccogliere i capelli senza le costrizioni di un elastico. Bello e pratico ma sicuramente non facile da indossare, per portarlo bene è necessario fare un pò di pratica, in modo non solo di riuscire a creare l’acconciatura desiderata, ma anche al fine di saper rendere la pettinatura stabile e sbarazzina. Sui vari social e su Youtube si possono trovare tantissimi tutorial per imparare a mettere correttamente il mollettone.

Il mollettone: come metterlo

Vediamo insieme alcune idee e alcuni consigli su come mettere il mollettone:

Centrale per un raccolto totale: se vogliamo tenere i capelli sotto controllo nelle giornate umide e magari anche piovose o semplicemente la piega quel giorno non ci viene, l’ideale è raccogliere tutta la chioma. Bisogna puntare su un mollettone maxi con denti larghi, poiché esso è in grado di raccogliere tutta la chioma anche se lunga, riuscendo inoltre ad ottenere un look elegante e raffinato.

se vogliamo tenere i capelli sotto controllo nelle giornate umide e magari anche piovose o semplicemente la piega quel giorno non ci viene, l’ideale è raccogliere tutta la chioma. Bisogna puntare su un mollettone maxi con denti larghi, poiché esso è in grado di raccogliere tutta la chioma anche se lunga, riuscendo inoltre ad ottenere un look elegante e raffinato. Semi raccolto : se si ha una chioma naturalmente ondulata e la si vuole risaltare, il semi raccolto è l’acconciatura da scegliere. L’ideale è utilizzare un mollettone medio piccolo dalla finitura tartarugata, colorata o a gioiello. Il look che ne verrà fuori sarà davvero glamour.

: se si ha una chioma naturalmente ondulata e la si vuole risaltare, il semi raccolto è l’acconciatura da scegliere. L’ideale è utilizzare un mollettone medio piccolo dalla finitura tartarugata, colorata o a gioiello. Il look che ne verrà fuori sarà davvero glamour. Sulla nuca: se avete un taglio bob che supera il mento si possono creare delle acconciature semplici e allo stesso tempo chic. Una pinza di piccole dimensioni è la scelta ideale, perché consente di realizzare un mini chignon davvero d’effetto.

se avete un taglio bob che supera il mento si possono creare delle acconciature semplici e allo stesso tempo chic. Una pinza di piccole dimensioni è la scelta ideale, perché consente di realizzare un mini chignon davvero d’effetto. Per un look creativo : con il mollettone ci si può davvero sbizzarrire, quindi perché non tirare fuori la creatività che è in noi e indossare non solo un mollettone, ma anche due o tre, al fine di rendere la nostra acconciatura unica e originale.

: con il mollettone ci si può davvero sbizzarrire, quindi perché non tirare fuori la creatività che è in noi e indossare non solo un mollettone, ma anche due o tre, al fine di rendere la nostra acconciatura unica e originale. Alla anni Duemila : per ricreare questo look, basta fare una coda e fermarla verso l’alto con il mollettone, in modo da ottenere una specie di fontanella con i capelli che fuoriescono.

: per ricreare questo look, basta fare una coda e fermarla verso l’alto con il mollettone, in modo da ottenere una specie di fontanella con i capelli che fuoriescono. Per un look elegante: se volete ottenere un look elegante, basta raccogliere i capelli in una coda e passarla all’interno del mollettone, poi bisogna far girare le lunghezze intorno alla impugnatura e chiudere il mollettone. In questo modo si otterrà un’acconciatura davvero super elegante.

Con il mollettone si possono dunque creare davvero tantissime acconciature, inoltre esso è meglio del classico elastico in quanto non rovina e non strappa i capelli e non crea quella piega davvero antiestetica che si ottiene non appena si toglie l’elastico tenuto su per diverse ore.