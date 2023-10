Nuova stagione, nuovo look. Il cambio stagione, si sa, invoglia ogni donna a cambiare il suo look. Specialmente in fatto di capelli. E cosi è stato per Jennifer Aniston. L’attrice ha voluto dare il benvenuto all’Autunno 2023 con un nuovo colore di capelli.

Jennifer Aniston, il nuovo colore di capelli per l’Autunno 2023

A svelare il nuovo colore di capelli è stata l’attrice durante un servizio fotografico di CR Fashion Book. Il magazine diretto da Carine Roitfeld infatti, in occasione del suo decimo anniversario, ha scelto come volto protagonista del nuovo numero proprio Jennifer Aniston. Nelle immagini scattate dalla fotografa Zoey Grossman, l’attrice indossa un blazer oversize nero con con sotto solamente un bikini che lascia intravedere il suo fisico tonico e scultoreo. 50 anni e non sentirli, aggiungerei! L’attrice appare davvero meravigliosa ed in splendida forma, tanto da essere definita dal magazine una “dea contemporanea“. Tuttavia, negli scatti, a non essere passato inosservato è stato anche il suo nuovo colore di capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Il nuovo colore di capelli di Jennifer Aniston detta tendenza per l’Autunno 2023

Dobbiamo ammetterlo, passano gli anni ma l’iconico taglio di Rachel Green, personaggio con cui Jennifer Aniston ha raggiunto la popolarità, non passa mai di moda. Nel corso della sua carriera, nonostante i numerosi cambi di look, l’attrice è rimasta sempre fedele alla sua chioma scalata e al suo amatissimo biondo. E per inaugurare la stagione fredda l’attrice ha scelto un biondo cenere con dei delicati punti luce oro sulle radici e sulla frangia. Un taglio scalato, sbarazzino, con ode morbide e leggermente spettinate, creato del suo hair stylist di fiducia Chris McMillan. Jennifer Aniston ha deciso di seguire le ultime tendenze optando per un taglio medio, con una lunghezza che arriva alle spalle, molto in voga questa stagione. Per completare la sua pettinatura, ha applicato il midnight blue signature gloss del brand Canalè, un prodotto davvero ottimo per mantenere i capelli sani, vibranti e lucenti, da utilizzare ogni due settimane per preservare al meglio la tinta. Dunque, cosa aspettate? Se siete alla ricerca di un nuovo colore di capelli, il biondo cenere con riflessi dorati è quello giusto! Sicuramente sarà uno dei più richiesti della stagione. Jennifer Aniston continua a confermarsi come regina indiscussa di stile e di beauty.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze capelli autunno inverno 2023/24: i colori più richiesti | DonneMagazine.it

La top 5 dei migliori tagli capelli medi visti allo street style di New York 2023 | DonneMagazine.it