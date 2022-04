Dopo la delusione vissuta con Matteo Ranieri a Uomini e Donne, sembra che Federica Aversano sia intenzionata a tornare all’interno del programma-

Federica Aversano torna a Uomini e Donne?

Secondo indiscrezioni Federica Aversano potrebbe presto tornare a Uomini e Donne, anche se la notizia al momento non ha ricevuto conferme.

La corteggiatrice ha lasciato il programma dopo la delusione vissuta con Matteo Ranieri e a seguire si era scagliata contro di lui e contro i suoi familiari attraverso i social.

“Io ero consapevole e convintissima della scelta. Lo ero perché per maturità sei molto più vicino a lei rispetto a me. Si è visto da subito. Io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto l’anima e il cuore a costo di prendere batoste.

Come quella che ho preso. Ma sono io. Me ne vado fuori da qua e sono stata me stessa, fiera. Posso camminare ancora una volta a testa alta, io. Credo tu la scelta l’abbia fatta nel momento in cui il mi sono avvicinata durante l’ultimo ballo, te ne urlo di ogni e ti dico che mi sono sentita presa in giro. […] Sono qui da novembre, ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male e mi sono fatta rispondere.

Mi sento presa in giro“.

Secondo il rumor in circolazione Federica potrebbe tornare come tronista per una possibile conoscenza con Alessandro, ma in tanti tra i fan sperano di avere prossimamente ulteriori conferme.

Matteo Ranieri: la scelta

A Uomini e Donne Matteo Ranieri (che era già stato con Sophie Codegoni) ha finito per scegliere Valeria Cerdone, e oggi i due sembrano essere più felici che mai di stare insieme.