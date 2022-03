Nei giorni scorsi il tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri aveva scelto Valeria Cardone, una decisione che non sarebbe stata presa positivamente dai fan della 28enne Federica Aversano che avrebbero voluto che le cose prendessero una strada ben diversa. Ora a parlare è la stessa Federica che, senza troppi giri di parole, si è rivolta a quanti sui social commentano senza alcuna educazione: “Sulle offese non transigo”, ha dichiarato.

Federica Aversano si lascia andare ad uno sfogo

Quelle della giovane mamma sono state poche parole eppure non per questo meno taglienti. Si è detta infatti pronta a bloccare chiunque avrebbe commentato senza mancanza di rispetto: Tutti quelli che “commentano senza educazione, rispetto e soprattutto toccano mio figlio saranno bloccate all’istante […] è giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore”.

Il messaggio di sostegno di Soraia Allam Ceruti

Ad ogni modo Federica ha trovato una preziosa amicizia con Soraia Allam Ceruti, attualmente corteggiatrice di Luca Salatino. Quest’ultima – riporta “Gossipetv” – le ha inviato un lungo messaggio di sostegno: “Sei una donna con due co***ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno, ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene, il tuo pasticcino alla crema”.