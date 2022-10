Aaron è uno degli allievi della categoria canto di Amici 22. Tutti i professori vengono colpiti dalla sua voce e dalla sua grande capacità di scrittura. Rudy Zerbi lo sceglie e lo fa entrare nel suo team. Durante la seconda puntata del talent show il ragazzo ci ha fatto ascoltare il suo primo inedito intitolato Universale.

Universale di Aaron: Il testo

Aaron ha 22 anni e nonostante la giovane età si è distinto proprio per la sensibilità, il contenuto e l’armonia che contraddistinguono i suoi testi. Il giovane ha presentato il suo inedito Universale e oltre ai professori ha convinto anche Federica Gentile, speaker radiofonico, che ha scelto questa canzone per essere prodotta ufficialmente. Ecco il testo ufficiale di Universale.

E tu che mi sapevi dire che se amavo

era solo per non starmi a pensare

Cosa non c’è sul mare

come sei universale

come sei sola, come sei dolce

come ti sei fatta male

E come questa storia passa tra le strade

e si ferma tra le onde, tra le auto

che son troppe aspettando un incrocio

come un temporale

e questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti

dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’ho un vizio che si chiama pregiudizio universale

come la luce sul soffitto che scandiva le pareti

nell’estate e facevamo male

Come il rifugio costruito tra paura e indecisione

tu eri sola

e universale

come una semplice canzone è per me

solo amore, solo amore

Universale

Sale come l’ansia sale

ti racconto di un posto che mi ha salvato

da quando son stato

nelle notti amare nelle notti ero

universale

ti dico fa male

ero universale, sto gettando a mare

musica dannata che te ne sei andata

Sai cambiare come una rosa in autunno

Se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene

adesso non siamo noi ma

questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’ho un vizio che si chiama pregiudizio universale

se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene

Universale di Aaron: il significato dell’inedito

Questo brano inedito scritto da Edoardo Boeri, in arte Aaron Cenere descrive il rapporto universale che c’è con la vita, la rappresentazione di una connessione carnale con tutte le paure e le insicurezze che il tempo ci pone davanti. Questa ci fan ricordare che il giudizio che ricade indirettamente sulla nostra vita è importante anche se la vita stessa ci aiuterà a rimetterci sulle rotaie del tempo.