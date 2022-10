Amici, anticipazioni del 9 ottobre: sfide e ospiti

Le anticipazioni della puntata di Amici del 9 ottobre svelano un pomeriggio di sfide per i ragazzi, con ospiti molto amati.

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 9 ottobre sarà ricca di gare e sfide per i giovani allievi. Ci saranno anche degli ospiti in studio particolarmente amati dal pubblico.

Amici, anticipazioni del 9 ottobre: gare e sfide

La puntata di Amici che andrà in onda oggi, domenica 9 ottobre, sarà ricca di belle sorprese. Questa edizione sembra essere particolarmente amata dal pubblico, che si è già affezionato ai giovani allievi. Uno tra i più amati al momento è Ramon, il ballerino che ogni settimana riceve una punizione ma che riesce sempre a tenere testa ad Alessandra Celentano. Questa settimana, tra i concorrenti a rischio eliminazione, ci sono i ballerini Gianmarco, messo in sfida da Raimondo Todaro, e Ramon, che ha la maglia sospesa per volere della sua maestra.

Si tratta della seconda sanzione disciplinare per il ragazzo. Gianmarco affronterà la sfida con Claudia. Ci saranno anche le solite gare tra gli allievi. Quella di danza verrà vinta da Samu, quella delle cover verrà vinta da Tommy Dali e quella degli inediti da Wax.

Amici, anticipazioni 9 ottobre: gli ospiti

Uno dei colpi di scena di questa puntata riguarda sicuramente il fatto che Raimondo Todaro ha chiesto di sostituire Asia con Claudia, la ballerina che ha perso la sfida contro Gianmarco.

La giovane allieva rischia di essere rimpiazzata da un’altra ballerina. La gara di canto, che ha visto la vittoria di Tommy Dali, è stata giudicata da Giorgia, cantante molto amata del panorama musicale italiano. Un’altra ospite d’onore, davvero molto apprezzata e con una carriera di grande successo, è Diana Del Bufalo, che ha promosso il nuovo spettacolo teatrale e ha ricordato i tempi in cui era lei stessa un’allieva di Amici.