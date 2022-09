Aaron Cenere: chi è il cantante di Amici 22?

Aaron Cenere è il concorrente che si metterà in gioco per la categoria canto ad Amici 22. Chi è?

Aaron Cenere è il cantante che vedremo nella prossima edizione di Amici 22. Il ragazzo verrà scelto da due professori e dovrà scegliere quindi in quale squadra entrare. Cosa sappiamo sul ragazzo?

Aaron Cenere: chi è?

Aaron Cenere è un giovane cantante di diciassette anni, originario di Nocera Umbra.

Il suo vero nome è Edoardo Boari e prima di diventare un cantautore, era un ballerino urban. Capisce di essere portato per il rap ed inizia a comporre le sua prime canzoni. Esce con Universale che gli fa guadagnare ascolti e consensi. Reputa la musica come un posto sicuro in cui rifugiarsi. Sarà il concorrente e cantante della prossima edizione di Amici 22 condotto da Maria De Filippi.

Aaron Cenere è uno dei cantanti di Amici 22

La prima puntata di Amici 22 è stata registrata il 14 settembre 2022 ma verrà mandato in onda domenica 18 settembre. Da alcune anticipazioni sappiamo già che le due classi, di danza e di canto, si son già formate in seguito alle decisioni prese dalle commissioni degli insegnanti. Quest’anno questi saranno: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Emanuel Lo per le cattedre di danza mentre per quelle di canto avremo Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini.

Come concorrenti per la categoria dei cantanti sono stati selezionati: Piccolo G., Tommy Dali, Giovanni Cricca, Federica Andreani, Andrea Mandelli, Wax Aiello e Aaron Cenere. Quest’ultimo sarà conteso tra Rudy Zerbi e Arisa. Chi sceglierà?