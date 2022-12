Kasi Lemmons continua a cavalcare l’onda della musica: dopo il capolavoro dedicato alla storia dei Queen e Freddy Mercury, il regista torna con una nuova e coinvolgente pellicola dedicata alla regina delle voci, Whitney Houston.

Il film, intitolato Una voce diventata leggenda, racconta la storia della cantante, scomparsa l’11 febbraio 2012: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Una voce diventata leggenda: quando esce il film?

Tutto è quasi pronto: il film biografico dedicato alla voce delle voci uscirà nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2022.

Whitney Houston tornerà a vivere per ben 2 ore e 26 minuti e sarà come non averla mai persa, esattamente come la sua voce immortale, unica e indelebile.

Una voce diventata leggenda: trama del film su Whitney Houston

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (I Wanna Dance With Somebody) narra la vita e la carriera della grande Whitney Houston, interpretata nella pellicola da Naomi Ackie.

Attraverso il film si ripercorre l’esistenza della cantante, da corista del New Jersey fino a diventare una delle artiste discografiche più premiate e più vendute di tutti gli ultimi tempi.

Il pubblico fan di Houston si ritroverà a vivere emozioni su emozioni, in cui non mancheranno esibizioni mozzafiato e in cui la colonna sonora del progetto aprirà l’udito a tutti i maggiori successi della cantante in una versione mai sentita prima.

Sarà emozionante ascoltare, ancora una volta, la potenza della voce di Whitney Houston: l’attesa è quasi finita, il 22 dicembre 2022 è alle porte.

Il cast di Una voce diventata leggenda

Ecco chi sono gli attori e le attrici che hanno preso al grande progetto musicale dedicato alla celeberrima Whitney Houston:

Naomi Ackie (interpreta la protagonista);

(interpreta la protagonista); Stanley Tucci;

Ashton Sanders;

Tamara Tunie;

Nafessa Williams;

Clarke Peters

Distribuito da Sony Pictures / Warner Bros, Una voce diventata leggenda è stato diretto da Kasi Lemmons, lo stesso che ha messo in piedi il capolavoro dedicato ai Queen e a Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody.

Qualche curiosità sul film su Whitney Houston

Come molti di voi avranno già intuito, il sottotitolo del film I Wanna Dance With Somebody, si ispira a una delle hit più note della cantante, ossia il secondo singolo tratto dall’album Whitney, uscito nel 1987.

Gli eredi di Whitney Houston hanno autorizzato il biopic di Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, a utilizzare l’intero catalogo di brani della cantante. Tuttavia, a differenza del progetto dedicato ai Queen, in questo nuovo progetto Naomi Ackie non è stata coinvolta dal punto di vista della voce: tutte le canzoni inserite nella pellicola sono interpretate dalla stessa Whitney Houston. La stessa Ackie è tra i produttori esecutivi del film.

Gli amanti della cantante, scomparsa nel 2013, avranno modo di vivere un viaggio all’insegna delle emozioni, della musica e della nostalgia dei tempi che furono. Una cosa però è certa: l’immortalità di Whitney Houston è tangibile, proprio come la sua incredibile voce, che mai sarà dimenticata dal mondo e che anzi, grazie anche a questo nuovo progetto cinematografico sarà elevata ancora più in alto.

Il 22 dicembre 2022 il cinema è pronto a emozionare: Una voce diventata leggenda sarà finalmente disponibile.