Chi non ha mai canticchiato I Wanna Dance With Somebody o I Will Always Love You sotto la doccia? Le canzoni dell’iconica popstar americana Whitney Houston sono impresse nella mente di chiunque, anche di quelle nuove generazioni, che pur non avendo vissuto direttamente il successo di una delle cantanti più celebri al mondo, ne riconosce sicuramente il nome, le hit musicali o i successi cinematografici di cui è stata protagonista come Bodyguard (film cult del 1992 con l’altrettanto iconico Kevin Costner).

Il nuovo film su Whitney dallo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody.

La leggenda della musica internazionale, a 20 anni dalla sua dolorosa scomparsa, sarà raccontata nel nuovo film Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (di cui è recentemente uscito il trailer) nelle sale italiane il 22 dicembre con la regia di Kasi Lemmons e la sceneggiutura di Anthony McCarten (reso celebre per Bohemian Rhapsody), dove la favolosa attrice Naomi Ackie vestirà i panni di una Whitney leggendaria e iconica.

La storia parte dagli esordi della cantante afroamericana, la sua passione per la musica da quando si esibiva nelle parrocchie, fino agli anni del successo e dei grandi tour mondiali.

Gli abiti di Whitney come nella realtà

Non meno leggendari dei suoi successi musicali sono i suoi fantastici outfit. Le mise di Whitney Houston hanno sempre attirato molta attenzione e spesso anche parecchio scalpore. La sua figura femminile e longilinea mista all’eleganza dei suoi abiti e un trucco accattivante e alternativo hanno dato vita a look iconici e indimenticabili che ormai fanno parte della cultura pop, non solo americana, ma internazionale.

Molta importanza è stata, infatti, data all’interno del film alla rappresentazione dei suoi celebri outfit: la tuta sportiva utilizzata durante l’esibizione dell’inno nazionale al Super Bowl nel 1991, passando per il lungo vestito di pelle nera sfoggiato durante i Brit Awards nel 1999 fino ad arrivare ai suoi straordinari e scintillanti abiti. La stessa attrice Naomi Ackie ha fin da subito capito quanto importante fosse l’abbigliamento nell’interpretazione dell’icona americana; l’attrice ha rivelato, infatti, che per il suo casting per il ruolo, ha scelto di indossare un vestito nero e rossetto rosso come nel celebre video musicale di I Will Always Love You. Il che ha evidentemente colpito nel segno.

L’intramontabile eleganza di Whitney Houston

Se è vero che l’eleganza non tramonta mai, nel caso di Whitney Houston il suo stile ne è un esempio lampante. I look che Whitney Houston ha sfoggiato negli anni è ancora oggi fonte di ispirazione per la moda contemporanea. Basti pensare al vestito floreale monospalla indossato dalla cantante nel 1987 durante il photoshoot per la cover della rivista Life Magazine, che l’attrice Sarah Jessica Parker ha indossato in una versione leggermente rivisitata nell’iconico Sex And The City. Che lo stile della Houston sia molto attuale e moderno, è anche visibile nella sua scelta, negli anni ’90, di dire addio a gonne e tailleur e optare, invece, per una versione di sé forse meno “femminile” in modo canonico, ma non per questo meno sensuale. Inizia l’era delle jumpsuit (come quella nera indossata durante il suo terzo tour mondiale I’m Your Baby Tonight accompagnata da cintura di cristalli) o dei blazer oversize dall’aspetto più androgino, spesso abbinati a jeans ugualmente baggy e un trucco più conservativo e minimalistico.