Il mese di agosto sta per finire e molti film e serie televisive su Prime Video sono in scadenza. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono tutti i titoli in scadenza su Prime Video ad agosto 2023.

Tutti i titoli in scadenza su Prime Video ad agosto 2023

Amazon Prime Video è una delle piattaforme di streaming più popolari e amate. Il mese di agosto sta ormai per finire e, come ogni mese, molti film, serie televisive e documentari scadranno, ovvero non saranno più disponibili in piattaforma per gli abbonati a Prime Video. Ogni mese però vengono aggiunti altri titoli, la concorrenza con le altre piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix, Disney Plus e Paramount Plus, è davvero molto serrata, perciò c’è bisogno di inserire sempre tante novità, in modo da soddisfare tutti gli abbonati e anche per invogliare i non abbonati a sottoscrivere l’abbonamento a Prime. I motivi per cui i titoli scadono possono essere anche economici, alcuni diritti infatti sono molto costosi, proprio per questo le varie piattaforme streaming preferiscono spesso spendere i propri soldi per produzioni originali autoprodotte, invece che mantenere i diritti di proprietà di altri. Vediamo adesso insieme quali sono i titoli in scadenza su Prime Video ad agosto 2023:

1 agosto

Come ti ammazzo il Bodyguard 2: la moglie del sicario – Film

Tutto per la mia famiglia – Film

Il dolce inganno del tradimento – Film

Il mio incubo viene dal passato – Film

Inganno in paradiso – Film

Il marito che non ho mai conosciuto – Film

Le regole della pazzia – Film

Fascino e morte a Hollywood – Film

2 agosto

Arkansas – Film

3 agosto

Equals – Film

4 agosto

Scomodi omicidi – Film

The Endless – Film

6 agosto

La notte del giudizio – Film

Una donna promettente – Film

Voyagers – Film

La pelle di zigrino – Film

Non c’è più religione – Film

7 agosto

Starsky & Hutch -Serie Tv

Censor – Film

Hunter Killer – Film

8 agosto

Jane got a gun – Film

10 agosto

Revenge of the green dragons – Film

Zona 414 – Film

11 agosto

Nove lune e mezza – Film

13 agosto

Cosa mi lasci di te – Film

Ti odio, anzi no, ti amo – Film

14 agosto

Hotel del luna – Serie Tv

Her private life – Serie Tv

Stranger – Serie Tv

Flower of evil – Serie Tv

Un’estate al mare – Film

South Kensington – Film

Selvaggi – Film

Buona giornata – Film

Rampage: furia animale – Film

Aquaman – Film

La vita è una cosa meravigliosa – Film

19 agosto

21 agosto

Gli idoli delle donne

22 agosto

1917 – Film

25 agosto

The Protegè – Film

27 agosto

Hannibal – Serie Tv

Parks and Recreation – Serie Tv

Come iscriversi a Prime Video e quanto costa

Prime Video offre davvero tantissime serie televisive, tantissimi film e documentari, proprio per questo è una delle piattaforme di streaming più popolari e più amate non solo nel nostro Paese. Ci si può iscrivere ad Amazon Prime e avere a disposizione un mese di prova gratuito, al termine del quale si può decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento alla piattaforma di streaming scegliendo tra due tipi di abbonamento, ovvero:

Mensile : 4,99 euro al mese

: 4,99 euro al mese Annuale: 49,99 euro all’anno

Una volta abbonati è possibile annullare l’iscrizione in ogni momento.