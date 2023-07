Scopriamo insieme i titoli in uscita su Netflix ad agosto 2023.

Agosto è sempre più vicino, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i film e le serie televisive in uscita su Netflix il prossimo mese.

Titoli in uscita su Netflix ad agosto 2023: quali film vedere?

Luglio sta per terminare e gli abbonati alla piattaforma di streaming Netflix si chiedono già cosa uscirà il prossimo mese di agosto. Vediamo, per prima cosa, quali sono i film in uscita ad agosto 2023 su Netflix:

1 agosto: “Untold: Jake Paul the problem child “. Questo film parla di un ragazzino pieno di paure che vive nell’Ohio che si trasforma in una celebrità su Internet.

Titoli in uscita su Netflix ad agosto 2023: quali serie tv vedere?

Vediamo adesso quali sono le serie televisive in uscita su Netflix ad agosto 2023:

3 agosto: “Avvocato di difesa 2, parte 2″. Gli ultimi 5 episodi della seconda stagione. Mickey, dopo essere stato picchiato quasi a morte, torna a occuparsi del caso di Lisa. Come finirà?

Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, scegliendo tra i vari piani a disposizione, da quello più economico a quello premium.