Trucco da ufficio: come prepararsi per essere in ordine

Sul luogo di lavoro non è solo importante adottare un comportamento che sia adatto, ma anche avere un abbigliamento idoneo. Oltre al look, anche il trucco da ufficio deve seguire alcuni dettami e regole. Scopriamo insieme come truccarsi e quali sono le tonalità maggiormente adatte quando si lavora a contatto con il pubblico.

Trucco da ufficio

Quando si lavora come impiegata in ufficio si ha bisogno di rispettare determinate regole sia per quanto riguarda il dress code che il make up. Un vero e proprio trucco da ufficio non esiste, ma risulta essenziale rispettare il contesto di lavoro in modo da apparire sempre impeccabile e mai fuori moda. Comunque è possibile sbizzarrirsi con polveri, rossett, ecc.

Sebbene non esista un trucco da ufficio, bisogna saper adattare il proprio make up a vari contesti. In un lavoro a contatto con il pubblico è bene presentarsi nel modo giusto evitando gli eccessi e le esagerazioni, in generale. Il buon senso è sicuramente la cosa migliore, per cui evitare i glitter, ma anche altri eccessi è utile.

Sul luogo di lavoro uno smokey eyes o rossetti dalle tonalità vivaci possono sicuramente andare bene e funzionare, ma i lustrini e le paillettes è meglio riservare a un ambiente diverso come per esempio la discoteca. Il total black su occhi e labbra non è indicato, ma è adatto a un’altra soluzione ed evento come per esempio Halloween.

Trucco da ufficio: suggerimenti

Considerando che non bisogna esagerare, per il trucco da ufficio può essere adatto uno smokey eyes non sui toni del nero che risulta troppo scuro e dark, ma le sfumature del marrone possono sicuramente andare bene. Gli ombretti di colore marrone dal finish satinato oppure opaco sono sicuramente la cosa migliore.

Lo smokey eyes non è del tutto escluso sul luogo di lavoro, ma è bene ammorbidire i toni. Invece del classico nero, è possibile optare per delle sfumature di grigio, ma in ogni caso, come sempre, il contesto di lavoro fa la differenza. Basta un dettaglio che permette di rendere questo trucco il meno intenso e pesante possibile.

Per quanto riguarda le tonalità labbra e per coloro che non riescono a fare a meno del rossetto, per il trucco da ufficio si consiglia di optare per sfumature che siano matt oppure nude da abbinare a un ombretto taupe per un aspetto che sia ordinato e raffinato al tempo stesso. Il color magenta o rosa indiano, quindi tonalità chiare sono particolarmente indicate e si adattano sia ai capelli biondi che more.

L’eyeliner è indicato, ma va bene optare per una sfumatura sulla palpebra superiore. Coloro che preferiscono un look acqua e sapone, quindi senza eccessi, l’ideale è sicuramente un po’ di illuminante o correttore coprente da applicare sugli zigomi in modo da farli risaltare.

Trucco da ufficio: prodotti Amazon

Un make up neutro con prodotti a disposizione su Amazon con offerte e promozioni, ma anche diverse confezioni e palette. Cliccando sull’immagine le carateristiche di ogni prodotto. Qui una classifica con alcuni consigli di ombretti e rossetti per il trucco da ufficio scelto tra tonalità neutre e non troppo vistose con una descrizione di ogni articolo.

1)Wycon cosmetics diamond touch

Un illuminante per il viso molto compatto in grado di donare una pelle particolarmente radiosa e luminosa senza eccedere. Molto setoso e delicato all’impatto e contatto con la pelle. Si applica in modo molto semplice con il pennello e indicato anche per il décolleté.

2)3ina make up the lipstick 590

Un rossetto cremoso dal profumo di vaniglia e con una formula a lunga durata e tenuta. Dona un finish idratato e colore intenso. nutre e protegge le labbra grazie a un componente come il burro di karité. Dal profumo delicato di vaniglia e ha una custodia soft touch.

3)Palette di ombretti ombretti occhi

Una confezione da 120 ombretti che permettono di creare look vari per ogni occasione. Una gamma molto ricca di tonalità: dal blu intenso all’arancio sino al marrone o nero. Un trucco che si mantiene impermeabile e durevole per tutta la giornata.

Insieme al trucco da ufficio maggiormente indicato, anche il look da ufficio più adatto per il lavoro.

