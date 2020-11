Ormai lavorare da casa è diventata un’abitudine per la maggioranza di noi. Sono cambiati i ritmi, le attività, insomma più o meno tutta la quotidianità. Ma anche lavorando da casa, dobbiamo rispettare un certo dress code da ufficio e mantenere una certa presenza.

Ecco qui di seguito i consigli e i prodotti da usare per realizzare un make up perfetto e veloce in smart working.

Smart working, il make up veloce

Avete una videochiamata improvvisa? O ogni giorno vi ritrovate per discutere delle prossime mosse per la vostra azienda? E ancora, siete costretti a restare in video call ore e ore? Niente paura: anche per il lavoro e le riunioni da casa, esiste il make up pratico e veloce che vi salverà.

Advertisements

Non dovrete nemmeno impiegarci troppo tempo a realizzarlo, basteranno cinque minuti!

Infatti il trucco per lo smart working è leggero e molto naturale, veramente facile da realizzare e con un po’ di spray fissante, durerà l’intera giornata.

Anche se si è a casa, è importante non dimenticarsi di prendersi cura di noi stesse e del nostro aspetto. Questo perché è cambiato solo il contesto e il luogo di lavoro, ma non il lavoro in sé.

In poche parole, dovremmo continuare a fare quello che facevamo prima, quando uscivamo per recarci in ufficio o svolgere diverse commissioni.

Come realizzare il trucco perfetto

Come detto, per realizzare il make up pratico e veloce, bastano pochi semplici passaggi e circa cinque minuti d’orologio.

Ovviamente, prima di andarci a truccare, è bene seguire la nostra skincare routine. Detergiamo, puliamo e idratiamo il nostro viso in profondità per far aderire anche meglio il trucco. Poi una volta completato il primo step, passiamo al make up vero e proprio.

Per prima cosa, partiamo dalla base: un bel fondotinta leggero e illuminante è la soluzione per tutte. Se avete la pelle grassa, prediligetene uno opacizzante. Per correggere le imperfezioni della pelle o macchie o acne, affidatevi al primer verde, un vero e proprio miracolo.

Infine, correttore su occhiaia per far credere che avete la pelle super bella e riposata. Per quanto riguarda questi prodotti, scegliete marche affidabili e di qualità, perché avere una buona base è molto più importante di tutto il resto.

Passando poi alla zona contouring, non perdete troppo tempo: basta un velo di terra per definire e dare risalto agli zigomi e un altro velo su zona T e mento. Se volete rendere la vostra pelle ancora più luminosa, utilizzate un illuminante in crema sopra allo zigomo. Ed infine, un blush sui toni del rosa per dare più colore all’incarnato.

E non volete dare risalto ed intensità al vostro sguardo? Basta un tocco di mascara voluminizzante e se volete, un ombretto sui toni del marrone, del beige e dell’ambrato sotto l’arcata sopraccigliare. Di mascara ne esiste un’infinità di tipologie: scegliete quello che più vi si addice. E come vogliamo terminare il nostro make up veloce? Con un bel rossetto matt sui toni neutri: