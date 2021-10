L’autunno è poeticamente considerata una stagione dedicata al ciclo della vita che si rigenera e sembra essere quindi il momento perfetto per prendersi cura di se stesse. Non solo mentalmente, magari con qualche seduta di Yoga o Pilates, ma anche fisicamente con alcuni trattamenti specifici.

La natura, come sempre accade, viene in nostro aiuto con i suoi buonissimi frutti di stagione. Stiamo parlando in modo particolare di frutta come uva, miele, castagne e anche il pregiato tartufo, che infatti sono ricchi di proprietà benefiche utili per la nostra salute e, proprio per questo motivo, sono tantissime le SPA e i centri benessere che li utilizzano nei loro trattamenti. Quali? Scopriamolo insieme.

I trattamenti spa con i frutti della stagione

I frutti di stagione non sono buoni solo a tavola, ma anche usati nei vari trattamenti sfoderano tutte le loro proprietà. I vinaccioli, per esempio, sono ricchi di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie. Le castagne invece, utilizzate nei trattamenti per la pelle, la idratano e grazie all’azione della vitamina C stimolano la produzione di collagene.

Anche la melagrana è un antiossidante e pare sia anche un anticancerogeno. Ricca di vitamina E e acido punicico, ha anche una potente azione idratante, ideale per le pelli sensibili, facilmente irritabili e secche.

Anche il tartufo nero è davvero molto utile. Potente antiage naturale, è anche in grado di attenuare le cicatrici causate dall’acne e le macchie della pelle.

Quelli a base di vinaccioli

Abbiamo già parlato dei benefici dei vinaccioli per la nostra pelle e se siete curiose di provarli, potrete recarvi a Marlengo davvero a pochi passi da Merano dove si trova il Romantik Hotel Oberwirt.

Molti dei trattamenti offerti per questa stagione rientrano in quella che è conosciuta come vinoterapia e consistono in un peeling rigenerante ai vinaccioli e miele e un impacco al fango e vinaccioli, utile per andare ad alleviare i dolori muscolari e reumatici.

Uva, castagne e melagrana

A Venezia invece si trova il Belmond Hotel Cipriani, che offre trattamenti come l’Aromasoul Scrub, che unisce l’energia della pietra vulcanica ad oli aromatici dall’effetto detossinante, oppure trattamenti come il massaggio Deep Body Renewal, che come dice il nome, ha un effetto rigenerante.

Entrambi questi trattamenti sono a base di frutti della stagione come uva, castagne e melagrana. Ricchi di vitamine e polifenoli, utili a rinforzare le difese immunitarie per proteggere il nostro organismo dall’arrivo dei primi freddi e a liberare la pelle dalle tossine.

Il tartufo nero

Il Park Hotel Ai Cappuccini si trova invece a Gubbio e offre trattamenti a base di tartufo nero. Si tratta, in particolar modo, di trattamenti ringiovanenti e massaggi rigeneranti.

Il tartufo nero non è un alimento pregiato solo a tavola, ma è anche un ingrediente speciale se si tratta di bellezza. La sua azione infatti illumina l’incarnato e attenua le rughe, con il risultato di una pelle visivamente più tonica.