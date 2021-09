Tra la frutta tipica della stagione autunnale c’è ovviamente anche l’uva, buonissima come alimento ma anche come ingrediente dei prodotti dedicati alla bellezza della pelle, che siano reperibili in commercio o realizzati a casa. Ma quali sono i suoi benefici e le sue proprietà? Scopriamolo in questo articolo.

Uva, i benefici per la pelle

L’uva è senza dubbio uno dei frutti più amati in ogni sua forma: al naturale ovviamente, ma anche tra i dolci o sotto forma di vino, di succo e come confettura. Oltre ad essere indubbiamente molto buona è ricca di proprietà benefiche derivate dai vinaccioli, i piccoli semi che si trovano negli acini.

Per questo motivo l’uva ha trovato il suo posto tra le formulazioni dei trattamenti di bellezza dedicati alla pelle, che ne sfruttano tutti i preziosi segreti contenuti all’interno, letteralmente.

Uva, i benefici per la pelle: polifenoli e olio di vinaccioli

Quante volte avete sentito parlare dei radicali liberi? Si tratta di molecole o atomi particolarmente nocivi per l’organismo perché andando ad intaccare il DNA ne velocizzano l’invecchiamento.

Nulla che non si possa controllare con un’alimentazione sana e bilanciata, ricca di antiossidanti. Sono tantissimi infatti gli alimenti che li contengono e tra questi c’è anche l’uva.

Più precisamente, i vinaccioli di cui abbiamo parlato all’inizio, contengono polifenoli in grande quantità. Molecole dall’azione antiossidante che combattono i radicali liberi e quindi contrastano l’invecchiamento cellulare. Non solo, i polifenoli stimolano l’acido ialuronico già presente nel nostro organismo e rinforzano i capillari, migliorando il microcircolo. Ad essere molto utilizzato per le sue proprietà è anche l’olio di vinaccioli, che si ottiene con la spremitura a freddo di questi semi, con questo metodo di estrazione infatti, i polifenoli conservano la loro efficacia. Grazie all’alta concentrazione di principi attivi inoltre, l’olio di vinaccioli se unito ad altre creme va a potenziarne gli effetti. In ultimo, ha anche un effetto sebo regolatore che lo rende adatto per tutti i tipi di pelle, da quelle secche a quelle più grasse.

Uva, i benefici per la pelle: i prodotti

In commercio si possono trovare molti prodotti a base d’uva dedicati alla cura della pelle del viso. Come la crema Bacco Di…Vino di Alchimia Natura, a base di vino rosso, precisamente il buon Lambrusco, ed estratti di uva. Oltre alle proprietà anti-age ed antiossidanti derivanti dai vinaccioli, questa crema è ricca di altri oli come quello di Rosa Mosqueta e Macadamia, che contribuiscono a rendere la pelle più sana e luminosa.

La crema viso anti-age di Salba contiene un filtro solare SPF 15, sempre importante per proteggere la pelle dai danni dei raggi UV, a prescindere dalla stagione. Nella formulazione ha anche l’uva rossa proveniente da agricoltura biologica, ovviamente ricca di polifenoli ed antiossidanti. Non mancano anche l’acido ialuronico, che idrata la pelle in profondità e la vitamina E, ideale per prevenire le rughe.

Uva, i benefici per la pelle: le maschere fai da te

Se i prodotti bio in commercio non vi bastano, potrete sempre dedicarvi al fai da te, creando maschere viso a base di uva. Su Internet si possono trovare tantissime ricette da cui prendere ispirazione e ognuna di queste, in base agli ingredienti utilizzati, ha azioni specifiche sulla nostra pelle. Un esempio è la maschera per il viso a base di uva rossa, per un’azione idratante e nutriente: per realizzarla basterà schiacciare o frullare alcuni acini ed applicarli direttamente sulla pelle del viso precedentemente pulita. Dopo aver lasciato passare una decina di minuti si potrà risciacquare via il tutto con acqua tiepida.

Per un effetto rivitalizzante invece, potrete realizzare una maschera con olio di vinaccioli, uva e mirtilli rossi: vi basteranno un cucchiaino di olio di vinaccioli, acini di uva rossa, mirtilli rossi e un cucchiaio da minestra di yogurt bianco. Frullate o schiacciate i frutti ed amalgamateli insieme agli altri due ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo da applicare sul viso. Lasciate agire per un quarto d’ora e successivamente risciacquate.