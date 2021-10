C’è chi sceglie proprio l’autunno per abbracciare la filosofia Hygge, che in lingua danese vuole indicare uno stile di vita accogliente e confortevole. La stagione autunnale, con i primi freddi, le giornate che si accorciano e i paesaggi che cambiano colore, sembra proprio essere la stagione perfetta per iniziare a prendersi cura di se.

Scopriamo perché e come fare.

Autunno, come prendersi cura di se

Sono in tantissimi a mal sopportarne addirittura l’idea, tanto da farsi prendere da quello che viene definito come “autumn blues”, che tradotto sta a significare “depressione autunnale”. Ma dopo la spensieratezza delle stagioni calde, arriva, inevitabilmente, il momento di affrontare quelle fredde.

Ci sono però diversi modi per iniziare l’autunno con il piede giusto, senza lasciarsi sopraffare dallo sconforto e oltre ad essere tutti molto utili per una crescita personale, sono anche molto piacevoli.

L’importanza delle buone abitudini

Imparare ad avere delle buone abitudini è sempre importante per prendersi cura di se e avere quella giusta dose di carica per affrontare la giornata. Ma lo è ancora di più in autunno, periodo di ripresa degli impegni quotidiani, come lo studio e il lavoro.

Iniziate cercando di seguire un ritmo sonno-veglia più regolare possibile non andando mai a letto troppo tardi la sera e ricavatevi, nell’arco della giornata, almeno un’ora da dedicare ad attività come lo Yoga o il Pilates, adatti per il benessere psico-fisico.

Come prendersi cura di se concedendosi momenti di piacere

Non rinunciate ai vostri hobby oppure, perché no, non rinunciate a scoprirne di nuovi. Ricavare del tempo per coltivare le proprie passioni infatti, aiuta a non cadere nel circolo vizioso della monotonia, che a lungo andare può essere opprimente e dannosa per la salute psichica.

E visto che si parla di “prendersi cura di se”, non disdegnate a concedervi anche qualche rituale di bellezza. Un giro di shopping, una buona skincare, una maschera per capelli, una manicure perfetta o trucco ben fatto. Insomma, tutte quelle piccole cose che aiutano a farci sentire più belle e quindi più sicure di noi stesse. Cosa da non sottovalutare, perché sentirsi più sicure aiuta ad affrontare gli impegni quotidiani con più serenità.

Alimentazione corretta e pause

Anche trovare un equilibrio nell’alimentazione è un ottimo modo per prendersi cura di se. In autunno infatti ci si può sbizzarrire cucinando piacevoli zuppe calde fatte con gli alimenti di stagione, come la zucca o i funghi. Non stiamo parlando di dover necessariamente mettersi a dieta, ma semplicemente di seguire quel genere di alimentazione che non appesantisca e non faccia neanche sentire spossati.

Anche delle buone tisane da alternare all’acqua per mantenersi sempre idratate, ma con gusto, possono aiutare. In commercio ne esistono delle più disparate! Qualche leccornia poi, ogni tanto, non è vietata. Soprattutto se la si gusta sotto una copertina calda, davanti a un film o a una serie tv. Insomma, per prendersi cura di se, bisogna anche sapersi prendere qualche pausa.