Il settore della cosmetica è in costante evoluzione e, per essere efficace e rispondere concretamente alle esigenze del mercato, deve obbligatoriamente stare al passo con i cambiamenti che coinvolgono tecnologie e materiali, ma anche con le preferenze sempre più consapevoli dei consumatori e le nuove politiche che si sviluppano nel mondo.

Tra i trend beauty del 2024 l’attenzione sarà rivolta fortemente alla sostenibilità e alla bellezza eco-friendly (per proseguire il percorso green iniziato negli ultimi anni), ma anche all’inclusione e alla nuova clean beauty, che sposa prodotti realizzati con ingredienti naturali, rispettosi dell’ambiente, sicuri e cruelty-free.

Inoltre, verrà dato ampio spazio a nuove tecnologie e a pratiche mirate a semplificare e migliorare i processi di produzione, senza ridurre la qualità, come ad esempio il private label, cioè lo sviluppo di cosmetici conto terzi, con aziende leader che propongono prodotti a marchio personalizzato già pronti e testati sul mercato. Ad esempio Cosmoderma progetta e produce cosmetici in private label di altissima qualità e altamente personalizzabili.

Vediamo ora nel dettaglio quali saranno le tendenze 2024 che l’industria cosmetica cavalcherà.

Sostenibilità e bellezza clean

La consapevolezza ambientale è diventata sempre più forte e anche il settore della cosmetica lavora attivamente per diventare più green, con prodotti sostenibili sviluppati nel rispetto e tutela dell’ambiente, delle persone e degli animali.

Tra le nuove pratiche promosse c’è l’utilizzo di ingredienti sostenibili e di riciclo e materie prime naturali e vegetali, ma anche l’adozione di un packaging capace di essere esteticamente impattante, ma eco-friendly e riciclabile (eco-design cosmetico) e di nuovi metodi per testare i prodotti che adottano lo standard cruelty-free. Cambia anche il modo di produrre, con processi capaci di ridurre il proprio impatto e gli scarti e gli sprechi, a basso consumo energetico e nel rispetto delle risorse naturali.

Esplode poi la clean beauty, una nuova frontiera in fatto di bellezza che prevede prodotti costituiti da ingredienti di origine naturale e privi di sostanze chimiche.

Inclusività

In questo 2024 sarà l’inclusione a guidare l’innovazione nell’industria cosmetica, con le Aziende del settore che puntano il proprio focus su tematiche sociali importanti e troppo poco considerate in passato in favore di una Inclusive beauty che non bada più a genere, età, razza, colore della pelle, ecc e che allarga gli “standard di bellezza” classici.

Da qui, la creazione di nuovi prodotti unisex, lo sviluppo di cosmetici specifici anche per l’uomo (con la normalizzazione del trucco maschile e di una nuova forma di mascolinità lontana dagli schemi tradizionali) e di proposte in una vasta gamma di tonalità e adatti a tutte le sfumature della bellezza.

Tecnologia

Nel 2024 la rivoluzione nella skincare sarà guidata dal perfetto binomio tra tecnologia e make up: realtà aumentata (AR) e l’intelligenza artificiale (AI) promuoveranno lo sviluppo di prodotti di bellezza super innovativi, ma anche l’adozione di pratiche di customer experience interattiva e coinvolgenti. Ad esempio, la possibilità di sperimentare e provare virtualmente i cosmetici caricando la propria foto online, effettuare un’accurata analisi della cura della pelle tramite scansione del viso attraverso dispositivi di bellezza intelligenti e assolutamente d’avanguardia e nuovi prodotti di bellezza personalizzati in base al profilo genetico.

Private label

Altro trend che si conferma molto richiesto anche nel 2024 è quello del Private Label, cioè la produzione di prodotti cosmetici da parte di un’azienda per conto di un’altra azienda, che li porta sul mercato come prodotti sotto il proprio brand e utilizzando il proprio packaging.

Molto utile per le piccole realtà della cosmetica, per le startup e per i rivenditori che vogliono ampliare e diversificare la propria offerta, questa tendenza garantisce un notevole risparmio di tempo e denaro, l’accesso a cosmetici certificati e di elevata qualità sviluppati con tecnologie innovative e formulazioni avanzate e la massima flessibilità in base al target, alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti.