Transatlantic debutta su Netflix



Transatlantic è una nuova serie tv davvero molto interessante e profonda, pronta a debuttare su Netflix. La piattaforma streaming, che nel mese di aprile arricchirà notevolmente il suo catalogo, con tanti nuovi titoli, ha deciso di proporre una storia vera, di grande impatto, che sicuramente riuscirà a coinvolgere emotivamente il pubblico, regalando delle emozioni molto forti e consentendo di ricordare un periodo storico che non bisogna mai dimenticare. La serie è basata su una storia vera che risale agli anni ’40 e vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che riescono a diventare dei veri e propri eroi, aiutando un numero davvero incredibile di profughi a scappare dalla Francia, invasa dai nazisti, per riuscire a salvarsi la vita e arrivare in America. La trama di questa serie tv di Netflix arriva a toccare il cuore. Parla di coraggio, di altruismo, di umanità, e racconta anche di rapporti inaspettati, della nascita di amicizie e amori, e di emozioni davvero molto forti. Transatlantica è una serie tv creata da Anna Winger, già co-ideatrice di Unorthodox, insieme a Daniel Hendler. I due si sono lasciati ispirare dalla storia vera di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee, basandosi sul romanzo The Flight Portfolio, della scrittrice Julie Orringer. La serie tv, che debutterà sulla piattaforma di streaming il 7 aprile 2023, racconterà questa storia molto toccante, ma lo farà in un modo molto emozionante e a tratti anche ricco di umorismo, in stile commedia, ispirandosi a Casablanca. Gli episodi stanno per essere resi disponibili e sicuramente riusciranno a riportare i riflettori su questo argomento che non deve essere dimenticato, un tema che va ricordato, con storie coraggiose e toccanti che arrivano direttamente da un periodo che ha segnato la storia.

Transatlantic su Netflix: la trama e l’ambientazione della serie tv



Transatlantic è una nuova serie tv creata per puntare i riflettori su una storia di cui si parla troppo poco. Una storia vera che ha cambiato le sorti di moltissime persone, la cui vita è stata salvata da un gruppo di coraggiosi eroi, che non si sono tirati indietro e non hanno perso la loro umanità neanche durante uno dei periodi storici più terribili di sempre. Le scene della serie tv si svolgono a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, quando la Francia era sotto invasione nazista. In questo terribile contesto, i protagonisti, un gruppo di giovani ribelli, decidono di unire le loro forze per proteggere gli artisti e gli intellettuali, insieme ad altri profughi ricercati dai tedeschi, per salvare loro la vita e farli scappare. Decidono di aiutarli a fuggire dalla Francia, facendogli trovare ospitalità negli Stati Uniti. Lo scopo dei giovani è molto serio, ovvero salvare vite umane che scappano da un regime di una Francia occupata dai nazisti. Al contesto dell’emergenza si va ad accostare anche la ricerca di una normalità durante la fuga, con la nascita di intense storie d’amore e di amicizia.