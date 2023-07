Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza per la prima volta con i figli: come sono i rapporti tra i ragazzi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno abbandonato i ritmi frenetici della città per concedersi qualche giorno di relax. La coppia ha dato il via all’estate con una meravigliosa vacanza in America. Insieme a loro anche i rispettivi figli. Ma come sono i rapporti tra i ragazzi?

Totti in vacanza con Noemi e i figli: i rapporti tra i ragazzi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele. Dopo la vacanza a Miami, in Florida e ai Caraibi, hanno deciso di volare in California. Questa volta però non da soli. Insieme a loro infatti ci sono i rispettivi figli. L’ex capitano della Roma ha portato con Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Ilary Blasi, mentre Noemi Bocchi ha portato Sofia e Tommaso, avuti dall’ex marito Mario Caucci. La primissima vacanza tutti insieme, come una vera e propria famiglia allargata. Dopo la chiacchierata e turbolenta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, entrambi sembravano aver finalmente ritrovato un po’ di stabilità. E mentre la conduttrice si trova a Rio De Janeiro insieme al compagno Bastian Muller, l’ex capitano della Roma trascorre del tempo con la compagna ed i figli.

La famiglia allargata in vacanza: i rapporti tra Totti, Noemi e i figli

La famiglia è arrivata America venerdì 30 luglio ed hanno subito approfittato per cenare al ristorante di Alessandro Del Piero a Los Angeles. Sabato 1 luglio poi immancabile la tappa agli Universal Studios, il più celebre studio cinematografico e parco tematico, e a Las Vegas. Per spostarsi e visitare tutti i posti hanno utilizzato lussuose macchine e jet privati. L’intera famiglia ha postato numerose stories che mostrano l’intero gruppo sorridente e affiatata. Anche figlia di Totti, Chanel, ha documentato tutto il viaggio sul suo profilo Instagram. La giovane ragazza ha postato alcune foto che mostrano la Hollywood Walk of Fame, la strada Los Angeles coronata dalla presenza di numerose stelle con i nomi degli artisti più celebri, e la collina sul Mount Lee con la storica scritta Hollywood. Davanti al meraviglioso paesaggio con l’iconica scritta non potevano non farsi fotografare anche Noemi Bocchi e Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ne ha approfittato per pubblicare una storia con la sua dolce metà e dedicarle la canzone Siamo di Eros Ramazzotti. Che dire… gli scatti parlano chiaro! La storia tra i due non potrebbe andare meglio ed i rispettivi figli sembrano essere davvero contenti. Si sa, non è facile riacquistare un po’ di stabilità all’interno della famiglia quando finisce un matrimonio, soprattutto se ti ritrovi nel mirino dei gossip… ma Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano esserci riusciti alla perfezione.