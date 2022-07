Mentre Ilary Blasi non è stata pizzicata in compagnia di nessun uomo, Francesco Totti è stato visto più volte con Noemi Bocchi. Sembra che sia proprio lei la nuova fidanzata, quella per cui il Pupone ha letteralmente perso la testa.

Francesco Totti: chi è la nuova fidanzata?

Da mesi, anche se la coppia più amata di Roma ha sempre smentito, abbiamo il nome della nuova fidanzata di Francesco Totti. Si tratta di Noemi Bocchi che, almeno fisicamente, somiglia tantissimo a Ilary Blasi. Adesso che la fine del matrimonio del Capitano è ufficiale, la cronaca rosa si sta sbizzarrendo a cercare più dettagli possibili sulla vita privata della donna che ha fatto perdere la testa all’ex numero uno della Roma.

Ad aver scovato qualche segreto in più è stato Il Messaggero.

I segreti della nuova fidanzata di Totti

Il quotidiano scrive:

“Tifosissima della Roma, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di mestiere flower designer, appassionata di padel (come Totti), la trentaquattrenne è in via di separazione da Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10 anni. Inutile tentare di sbirciare il suo profilo Instagram: è privato. Bionda, capelli lisci e lunghi, viso angelico, è una copia carbone della ormai ex moglie (quarantunenne) di Totti. Ma a differenza di Ilary, che della sua sfacciataggine da Roma sud ne ha sempre fatto un vanto, Noemi è una romanordina doc”.

Anche se fisicamente è uguale ad Ilary, nel privato la nuova fidanzata di Totti è completamente diversa.

Appartiene alla cosiddetta Roma bene e il suo stile di vita ne è la prova.

Da Roma Sud a Roma Nord è un attimo

Il Messaggero prosegue:

“Figli nella blasonata scuola privata al Flaminio, dove però negli ultimi mesi si è vista molto poco: ‘Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all’uscita non scendeva più neanche dalla macchina’, racconta qualche mamma gossippara. Scuola di nuoto all’Aquaniene, tempio sportivo della Roma che conta, estetista a Ponte Milvio dove quest’inverno, mentre faceva la manicure, passava ore al telefono ‘parlando della sua nuova storia movimentata, ma facendo molta attenzione a fare nomi’, racconta ancora qualche cliente vip indiscreta. Curatissima nel look, tra borse e scarpe griffate, in giro si vede sempre di meno. Anche se non rinuncia alle passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa”.

Insomma, i segreti della nuova fidanzata di Totti vengono fuori dal classico ‘sentito dire’. Al momento, Francesco preferisce mantenere la bocca cucita, mentre Ilary Blasi e figli sono fuggiti in Tanzania.