Totti e Noemi: quanto costa l’anello di fidanzamento?

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai fanno coppia fissa e non si nascondono più. La nuova compagna dell’ex calciatore ha sfoggiato un anello davvero molto prezioso, dal valore molto alto, ai Globe Soccer Awards a Dubai.

L’anello che Francesco Totti ha regalato a Noemi

Secondo il settimanale Chi, il prezioso anello che la bella Noemi Bocchi ha sfoggiato durante i Globe Soccer Awards a Dubai, è stato acquistato dal Capitano, nella stessa gioielleria dove era solito andare a scegliere i regali per la sua ex moglie Ilary Blasi. Un anello che sarebbe stato comprato nel dicembre 2021, nonostante Totti abbia datato l’inizio della loro storia a gennaio 2022. Il debutto in pubblico della nuova coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi è avvenuto qualche giorno fa, quando i due si sono presentati a braccetto sul red carpet dei Globe Soccer Awards di Dubai e sono apparsi davvero molto innamorati.

Per l’occasione, Noemi ha indossato un abito nero, particolarmente sexy, e alcuni gioielli, tra cui un anello con diamante a forma di cuore. Un anello che, secondo quanto svelato da Chi, vale la bellezza di 300 mila euro e sarebbe un dono del Capitano. All’interno del solitario da minimo 7/8 carati, sarebbero incisi i nomi di Francesco e Noemi. Un gesto incredibilmente romantico, per la sua nuova compagna, che ormai si presenta ufficialmente al suo fianco, senza più nascondersi.

L’anello prezioso comprato nel dicembre 2021: i tempi non tornano

Francesco Totti avrebbe comprato l’anello da Fumis, la gioielleria dove una volta sceglieva i regali per la sua ex moglie Ilary Blasi. L’acquisto sarebbe datato a dicembre 2021 ed è un dettaglio che dimostra che qualcosa non torna. Questo perché il calciatore, nella sua famosa intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato di non essere stato lui il primo a tradire e che la storia con Ilary era finita quando a settembre 2021 aveva scoperto dei messaggi sul cellulare di lei. Parlando della nuova fidanzata Noemi, aveva spiegato che per mesi erano stati solo amici e che la loro storia è iniziata dopo Capodanno. Il costoso anello della Bocchi, però, a detta dei rumors, sarebbe stato comprato nel dicembre 2021. Questo significa che la loro relazione potrebbe essere iniziata prima, mentre alcuni ipotizzano addirittura che si tratti di un regalo per Ilary che è stato poi riciclato. Ipotesi davvero molto improbabile, anche perché secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’anello sarebbe stato creato su misura per Noemi. Un dono pieno d’amore da parte di Francesco, che sembra essere davvero innamorato. Intanto, la battaglia legale con Ilary Blasi continua. Lo scorso 11 novembre si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale per la seconda udienza della famosa “disfida dei Rolex e delle borsette griffate”, che ha colpito moltissimo i fan. Nel 2023 torneranno in tribunale per una separazione giudiziale che sarà un vero e proprio incubo e che sicuramente li metterà a dura prova. Non sarà una battaglia facile, ma i due sembrano pronti a portarla avanti a testa alta, senza rimorsi.