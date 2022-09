Chanel Totti ha pubblicato sui social un video che, secondo alcuni, conterrebbe un chiaro riferimento alla separazione dei suoi genitori.

Chanel Totti: la stoccata via social

L’11 luglio scorso Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato pubblicamente il loro addio a mezzo stampa e, nelle ultime settimane, l’ex Capitano della Roma ha rilasciato un’intervista scandalo dove ha svelato alcuni retroscena sul suo addio alla moglie (avvenuto, sembra, a seguito di alcuni presunti tradimenti).

In queste ore Chanel Totti, secondogenita della coppia, ha postato sui social un video con in sottofondo la canzone “Mi son fatto l’amante” di Natale Galletta, che a un certo punto recita:

“Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che sarenìsti un po’ cambiata”. Secondo i suoi fan il brano potrebbe essere in riferimento alla rottura avvenuta tra i suoi genitori e su cui Chanel – così come gli altri membri della sua famiglia – per il momento ha preferito non proferire parola.

Nel frattempo in tanti si chiedono se Ilary Blasi si recherà presto in tv per replicare a quanto affermato dal suo ex marito sul suo conto e sembra che i due si affronteranno presto in una dura battaglia legale.