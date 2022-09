Dopo l’intervista al vetriolo di Francesco Totti al Corriere della Sera, Ilary Blasi starebbe meditando vendetta. Sembra che la conduttrice sia vicinissima ad accettare l’invito dell’amica Silvia Toffanin per una delle prossime puntate di Verissimo.

Totti: Ilary Blasi replica con Verissimo

Secondo il Corriere della Sera, dopo le parole che Francesco Totti ha rilasciato loro, Ilary Blasi starebbe meditando la sua vendetta. Se in un primo momento ha scelto la via del silenzio, soprattutto su consiglio del suo avvocato Alessandro Simeone, adesso starebbe pensando di sganciare la sua bomba mediatica. Pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi sia vicinissima ad accettare l’invito dell’amica Silvia Toffanin.

Ilary Blasi protagonista di Verissimo?

Se Ilary dovesse accettare di raccontarsi a Verissimo, Silvia la accoglierebbe a braccia aperte. Le due sono legate da un’amicizia che va avanti da vent’anni, per cui la Blasi troverebbe un alleato. Eppure, l’intervista nel salottino di Canale 5 potrebbe essere un’arma a doppio taglio. L’ultima volta che si è seduta davanti alla Toffanin, infatti, ha smentito il gossip che la voleva in crisi con Totti.

Pertanto, visto che ormai la bugia è venuta a galla, i telespettatori potrebbero non credere alle sue parole.

Blasi: l’accordo con Totti potrebbe bloccare l’ospitata

Stando a quanto sostiene Il Messaggero, Ilary e Francesco sarebbero vicini ad un accordo. Questo prevede lo stop delle dichiarazioni pubbliche. Pertanto, se così fosse, la Blasi non potrebbe partecipare a Verissimo. Per il momento, gli ex coniugi più amati di Roma non hanno aperto bocca sull’argomento.