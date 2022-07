Tiziano Ferro è un artista di fama mondiale; il suo primo singolo Xdono, ottenne subito moltissimi consensi e lo ha reso in poco tempo uno dei cantautori italiani più influenti e innovativi della musica contemporanea. Un successo dietro l’altro non solo per l’Italia, ma anche per l’estero: Tiziano Ferro, infatti, ha venduto circa 20 milioni di dischi in tutto il mondo, in particolare in Europa e in America Latina.

Ricordiamo inoltre che Tiziano Ferro, oltre ad avere cantato ovviamente in lingua italiana (la sua lingua madre), ha cantato anche in inglese, in spagnolo, in portoghese e in francese, collaborando anche con importantissimi artisti appartenenti alla sfera musicale italiana e internazionale. Laura Pausini, Mina, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Biagio Antonacci, Ed Sheeran, Kelly Rowalnd, John Legend, gli One Republic e Dean Martin, sono solo alcuni esempi, ma che vale la pena ricordare.

Il patrimonio di Tiziano Ferro

Con numerosi premi alle spalle, altrettante candidature e riconoscimenti di ogni tipologia, Tiziano Ferro è a tutti gli effetti uno degli artisti più completi all’interno del panorama musicale mondiale. Date queste premesse, dunque, potrebbe sorgere spontanea una domanda: quanto guadagna Tiziano Ferro e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Sicuramente è molto difficile affermare con certezza quale sia la cifra che il cantante di Latina ha in banca, ma considerando l’enorme successo possiamo ipotizzare che si tratti di un numero parecchio elevato.

Stando ad alcune indiscrezioni del web, però, pare che Tiziano Ferro possa vantare di un patrimonio netto di circa 110 milioni di dollari. Sembra inoltre che i guadagni stimati per l’anno 2019 siano stati pari a 5 milioni di dollari e, se non lo sapevate, sembra che Tiziano Ferro nel 2017 sia stato uno degli artisti più pagati: si dice che abbia incassato quasi 24 milioni e mezzo di euro dal suo tour!

Grazie alla sua partecipazione nel 2020 al Festival di Sanremo in qualità di ospite fisso per tutte le sere, Tiziano Ferro ha percepito un cachet oscillante tra i 150 mila e i 200 mila euro: la somma in questione, però, è stata devoluta interamente dall’artista in beneficenza.

Tiziano Ferro e i recenti problemi con il Fisco

Alcune voci recenti parlano di un provvedimento dei giudici di Latina nei confronti del cantante, per una battaglia legale che pare stia andando avanti da anni.

Più nel dettaglio, il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrare a carico di Tiziano Ferro, per un debito complessivo di 9 milioni di euro nell’ambito di una battaglia legale sopra citata.

La decisione dei giudici è arrivata proprio il 15 luglio 2022 scorso: la sospensione del pignoramento presso la società Tzn Srl è stata rigettata, in quanto parrebbe che il cantante non avrebbe versato le tasse nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, lo stesso periodo in cui Tiziano Ferro viveva a Londra.

Ad ogni modo resta assodato che Tiziano Ferro sia in tutto e per tutto uno degli artisti più famosi e a tutto tondo presenti sul panorama musicale italiano e non: le sue canzoni, anche a distanza di tanti anni, rimangono indelebili, intramontabili e sempre molto attuali.