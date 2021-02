Noto per aver scritto la colonna sonora di tutti i millennials italiani, Tiziano Ferro è oggi uno dei cantautori più amati e riconosciuti del panorama nazionale.

Chi è Tiziano Ferro

Tiziano Ferro (Latina, 21 febbraio 1980) è un cantautore italiano. Cresce con la madre casalinga, il padre geometra e il fratello più piccolo.

Inizia ad appassionarsi alla musica a soli cinque anni quando riceve la sua prima tastiera. Oltre a suonare sempre più spesso inizia a scrivere anche i primi pezzi che registra con un registratore, ripresi in mano nel suo terzo album.

La vita adolescenziale non è semplice per lui, un ragazzo timido e con problemi di peso per cui veniva bullizzato che per fortuna trova conferme nel mondo della musica. Entra a far parte del Coro Gospel di Latina dove ha modo di conoscere uno stile nuovo e avvicinarsi alle radio locali.

Nel 1997 tenta l’iscrizione al Festival di Sanremo con il brano inedito “Quando ritornerai” ma non viene selezionato, per questo momento deve attendere l’anno successivo quando viene preso con lo stesso brano.

Riesce nel 1999 a partecipare alla tournéè del gruppo “Sottotono” iniziando a farsi conoscere sempre di più nell’ambiente.

L’inizio della carriera e gli anni 2000

Con l’avvento del nuovo millennio e l’incontro fortunato con i produttori Mara Maionchi e Alberto Salerno esordisce con il suo primo singolo “Xdono” che anticipa l’album Rosso relativo. L’accoglienza del pubblico è più positiva di quella della critica che sembra non capire il sound R&B e pop proposto.

Ferro decide inoltre di incidere il suo singolo anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese iniziando ad aprirsi già al pubblico internazionale. Segue un tour nel 2002 per promuovere il disco vincente che lo porta l’anno successivo a diverse apparizioni anche all’estero arrivando nel 2004 a ben 71 date tra Europa e America Latina.

Il ritorno in Italia è molto accogliente e trova molti colleghi pronti a collaborare con lui tra cui Biagio Antonacci, Laura Pausini e Luca Carboni. Incide un terzo album di inediti pronti a confermare il suo successo, tra questi “E Raffaella è mia” o “Ti scatterò una foto”.

I tour negli stadi e il successo mondiale

Nel 2009 oltre a partecipazione con altri artisti italiani alla registrazione di “Domani 21/04/2009” per aiutare i terremotati d’Abruzzo, intraprende un nuovo tour. Questa volta promuove l’album “Alla mia età” e si muove tra Italia, Romania e Svizzera per poi svolgere delle tappe in Canada e negli Stati Uniti.

Oltre a continuare la collaborazione con grandi colleghi nazionali e internazionali prosegue anche la sua registrazione di singoli in diverse lingue. Nel 2015 intraprende inoltre nel suo “Lo Stadio Tour” che lo ha visto muoversi in diverse città italiane con un totale di 28 date.

Numerosi i progetti che lo hanno visto coinvolto fino al 2020 tra cui nuovi album e tour che avrebbe anche continuato a promuovere senza l’arrivo della pandemia. Su Prime Video è disponibile un documentario interamente dedicato a lui dal nome “Ferro”.