Sentirsi gonfie e appesantite è assolutamente normale, specie dopo una abbuffata. Per riuscire a rimediare a queste problematiche, è possibile assumere delle tisane sgonfianti che hanno il compito di sgonfiare l’organismo e di sentirsi molto più leggere. In commercio se ne trovano diverse e di vari ingredienti.

Vediamo quale scegliere e comprare sul sito di Amazon.

Tisane sgonfianti

Può capitare di soffrire di ritenzione idrica e accumulare dei liquidi in eccesso che portano a sentirsi gonfie e appesantite. Fortunatamente, per risolvere il tutto, ci sono le tisane sgonfianti che aiutano a ridurre e alleviare la sensazione di pesantezza e gonfiore che si avverte. Ovviamente per funzionare in modo efficace devono essere abbinate a uno stile di vita che sia sano e attivo dal momento che la sedentarietà è dannosa.

Sono bevande che si possono consumare la sera oppure durante il giorno e che aiutano a sgonfiarsi liberandosi dall’eccesso di liquidi. Liberano le tossine e le scorie, dal momento che sono naturali, non hanno controindicazioni o effetti collaterali per cui si possono consumare in totale tranquillità e libertà.

Sono composte di diversi ingredienti che aiutano a perdere i liquidi in eccesso e sgonfiarsi. I componenti naturali, quali la menta, i semi di finocchio, ma anche la liquirizia, solo per citarne alcuni, sono tra quelli che risultano essere maggiormente presenti.

Sono tisane sgonfianti a base di ingredienti che si possono trovare ovunque, anche sul sito di Amazon.

Si possono anche combinare tra loro i vari ingredienti, come cumino e finocchio oppure menta piperita e limone in modo da ottenere maggiori benefici e renderle ancora più efficaci. Hanno lo scopo di combattere il gonfiore che tende ad accumularsi soprattutto sull’addome e di eliminare i liquidi in eccesso, oltre a contrastare la cellulite che preoccupa molte donne.

Tisane sgonfianti: i trend stagionali

Con l’arrivo dell’autunno, cresce il desiderio di consumare qualcosa che scaldi e allo stesso tempo aiuti a mantenere la linea. Le tisane sgonfianti sono il prodotto ideale anche permette di contrastare il gonfiore addominale e la pesantezza che si avverte, oltre a combatere la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, sono un aiuto alla silhouette dal momento che liberano da scorie e tossine in eccesso.

Tra le tisane sgonfianti da assaporare durante il periodo autunnale, vi sono quelle a base di frutti di bosco come i mirtilli, particolarmente indicati soprattutto nelle diete ipocaloriche e sgonfianti, in quanto drenano e liberano le tossine in eccesso. Una tisana di questo tipo combatte e contrasta la cellulite e si consiglia di berne almeno tre tazze al giorno, anche se tiepide.

Le tisane sgonfianti allo zenzero sono altrettanto ottime in quanto la radice di questo elemento ha proprietà detox e depuranti e contiene un principio attivo, quale il gingerolo che, tra le tante azioni, ha anche quella di fungere come dimagrante e digestivo, quindi migliora la digestione, in senso generale. Le tisane a base naturali sono le migliori proprio perché agiscono dall’interno e sono prive di controindicazioni o effetti collaterali.

Insieme a queste tisane sgonfianti, si consiglia anche la tisana alla malva oppure ai semi di finocchio o alla cannella, una spezia che ha il compito di bloccare e arrestare la fame nervosa saziando anche l’appetito. Si consiglia di assumerla calda durante il giorno o la mattina a colazione per combattere tutti i suoi effetti e aumentarne i benefici.

Tisane sgonfianti: dove ordinare

La classifica qui presente mostra le tre migliori tisane sgonfianti accompagnate da una descrizione tra quelle maggiormente apprezzate e volute dalle consumatrici.

1)Tisana digestiva e sgonfiante con menta e petali di rosa

Una tisana a base naturale che lenisce, rilassa e migliora la digestione, oltre a sgonfiare e combattere i liquidi in eccesso. Una tisana adatta a qualsiasi ora del giorno a base di proprietà detox e depurative. Molto fresca e dissetante, ottima anche da bere fredda. Si compone di 20 filtri monouso che mantengono intatto l’aroma. Basta lasciarla in infusione per alcuni minuti.

2)Vitaviv depurax 90 grammi

Una tisana biologica depurativa e drenante a base di tè detox, cardo mariano, tarassaco, rosmarino, menta piperita e liquirizia che sgonfia e stimola la diuresi grazie agli ingredienti naturali al suo interno. Il cardo mariano depura e ripulisce l’organismo, mentre gli altri ingredienti hanno proprietà diuretiche e combattono il gonfiore addominale.

3)Wow Tea set

Una tisana a base di ingredienti naturali che fa dimagrire, purifica e scioglie i grassi in eccesso. Mantiene un corpo in forma in modo naturale. Accelera il metabolismo e riduce i radicali liberi. Elimina le scorie e le impurità.

