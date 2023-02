The Upshaws 3: quanti sono gli episodi?

In arrivo su Netflix la terza stagione di "The Upshaws", sitcom americana che ha avuto molto successo.

Dopo il successo delle prime due stagioni, il 16 febbraio arriverà su Netflix la terza stagione di “The Upshaws”. Vediamo, all’interno di questo articolo, di cosa parla questa serie e da quanti episodi è composta la terza stagione.

The Upshaws: di cosa parla?

“The Upshaws” è una sitcom americana creata da Wanda Sykes e Regina Y. Hicks, scenggiatrice di “Sister Act 3“ con Whoopy Goldberg. La serie televisiva, che ha debuttato con la prima stagione il 12 maggio del 2021, è una commedia spassosa che racconta le vicende di una famiglia nera della classe operaia, gli Upshaw. Ci troviamo a Indianapolis, nello Stato dell’Indiana, dove il capofamiglia degli Upshaw, Bennie Upshaw, è un meccanico dal passato complicato che però pare abbia messo la testa a posto.

Dopo aver compiuto diversi errori nel corso della propria vita, Bennie decide di rimboccarsi le maniche e di prendersi cura come meglio può di tutti i suoi cari. Dalla moglie Regina alle due figlie Aaliyah e Maya, al primogenito Bernard Jr. e a Kelvin, un adolescente nato da una precedente relazione. Senza dimenticare la cinica cognata Lucretia. Non sarà un compito facile ma, tra alti e bassi, nuovi lavori, sogni sempre più ambiziosi, problemi di salute e sorprese scioccanti, gli Upshaw dimostreranno in ogni situzione di essere una famiglia davvero molto unita e assai determinata.

The Upshaws 3: trama della terza stagione

Come ben ricorderete, alla fine della seconda stagione di “The Upshaws“, Bennie e Lucrezia sono finiti dietro le sbarre. Bennie, infatti, pensando di aiutare la propria autofficina, aveva acquistato dei pezzi di ricambi per auto a prezzi molto economici, senza rendersi conto che i prezzi erano così bassi poichè la merce era merce rubata. A causa di tutto ciò il capofamiglia degli Upshaw finisce in prigione, trascinando con sé anche la cognata Lucretia in quanto socia d’affari. Come uscirà Bennie da questa situazione? Come reagirà la cinica Lucretia a tutto ciò?

Intanto, la moglie di Bennie, Regina, si era finalmente licenziata visto che, prima dell’arresto del marito, il reddito familiare era in aumento. Adesso però, con Bennie in prigione, Regina dovrà pensare a una soluzione. Tornerà a fare il lavoro che tanto odiava?

Per quanto riguarda i figli, anche nella terza stagione avranno i loro problemi da risolvere. Bernard Jr. cercherà di capire come si fa a essere un buon genitore, Aaliyah studierà un modo per essere più popolare a scuola e Kelvin ogni giorno cercherà di adattarsi a essere un Upshaw avente una mamma diversa da Regina.

The Upshaws 3: dove vederlo e da quanti episodi è composto

Appuntamento per giovedì 16 febbraio, questa la data di uscita della terza stagione di “The Upshaws”. La serie televisiva sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma Netflix quindi, se siete già iscritti non dovrete fare altro che accedere, cercare “The Upshaws 3” e dal 16 febbraio iniziare a guardarlo. Altrimenti dovete iscrivervi alla piattaforma scegliendo tra le diverse tipologie di abbonamento, da quella più economica a quella premium.

La serie televisiva “The Upshaws 3” è composta da 8 episodi.