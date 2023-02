Tra pochi giorni uscirà la terza stagione di The Upshaws su Netflix. Si tratta di una sit-com molto amata, che è stata lanciata nel 2021 e ha ottenuto un grande successo. La terza stagione è molto attesa da parte dei fan.

The Upshaws: arriva la terza stagione su Netflix

Netflix continua a sorprendere con i nuovi titoli che stando rendendo il suo catalogo ancora più ricco e più amato. La piattaforma streaming offre grandi novità durante il mese di febbraio e tra i titoli più attesi troviamo sicuramente The Upshaws. Si tratta si una sii-com molto amata, che è pronta per tornare tra qualche giorno con la sua terza stagione, particolarmente attesa.

Una serie molto seguita, apprezzata soprattutto per i suoi toni ironici e piacevoli, tipici delle sit-com. Sarà un ritorno davvero molto apprezzato, che sicuramente riuscirà ad ottenere il successo già ottenuto con le precedenti stagioni. La prima stagione è stata lanciata nel mese di maggio del 2021. Una stagione formata da dieci episodi, che sono stati molto apprezzati. The Upshaws è poi tornata con una seconda stagione a giugno dell’anno successivo.

Nel mese di febbraio 2023 arriverà finalmente la terza stagione. Stiamo parlando di una commedia molto spassosa e divertente, che racconta le vicende della famiglia Upshaws, protagonista, con il tipico stile delle sit-com. La serie televisiva è stata ideata da Regina Y.Hicks, molto attesa per la produzione del prossimo capitolo della saga dal titolo Sister Act, con protagonista Whoopi Goldberg, e da Wanda Sykes, che ne è anche interprete. Una serie che ha saputo sorprendere e coinvolgere completamente il suo pubblico, con un tono ironico, divertente e leggero, tipico dello stile delle sit-com, che le ha consentito di ottenere un grande successo.

The Upshaws 3: la trama e il cast della serie comedy

The Upshaws è una serie tv comedy arrivata alla sua terza stagione, che si potrà presto vedere su Netflix. Una serie molto divertente, che ha appassionato tantissimi spettatori, in grado di raccontare in modo ironico la vita di una famiglia. La protagonista di queste stagioni è proprio la famiglia Upshaws, di cui vengono raccontate le vicende. La trama della terza stagione parla del capo famiglia Bennie Upshaws, che fa del suo meglio per la sua famiglia. Commette molti errori e fa spesso scelte discutibili, ma sempre improntate per il bene dei suoi cari. La cognata, però, sembra proprio non volergli perdonare nulla, mentre lui è alle prese con sua moglie e i suoi tre figli. Una famiglia numerosa che in questa terza stagione continuerà a dare tanti pensieri a Bennie, mentre lui cercherà come sempre di districarsi tra gli alti e bassi del suo lavoro. La cosa certa è che la passione sembra proprio non voler mai abbandonare gli Upshaw. Durante la terza stagione gli spettatori rivedranno i protagonisti del cast Mike Epps, nelle vesti del capo famiglia Bennie, e Kim Fields, affiancati dall’attrice e produttrice Wanda Sykes. I telespettatori possono finalmente rilassarsi, perché manca davvero poco all’uscita di questa terza stagione molto divertente.