Titoli Netflix in uscita a febbraio 2023

Il catalogo di Netflix è pronto ad arricchirsi ancora di più. La piattaforma di streaming ha annunciato le nuove uscite per il mese di febbraio, tutte molto interessanti e anche molto attese.

Netflix: le uscite di febbraio 2023

Netflix è pronto ad arricchire ancora il suo catalogo.

Il 2023 è iniziato con il botto e con l’uscita di tantissimi titoli molto attesi e molto apprezzati dal pubblico. Un primo mese dell’anno decisamente ricco di emozioni, che non si fermeranno con l’arrivo di febbraio. La piattaforma di streaming più famosa è pronta ad inserire nuovi titoli di film, show, documentari e serie tv che faranno letteralmente impazzire il pubblico. Sarà un mese pieno di emozioni e di novità, che renderanno i momenti di relax degli abbonati ancora più belli e ricchi di avventure.

Per quanto riguarda i film, le prime uscite sono previste per il 3 febbraio 2023, quando arriveranno sulla piattaforma il film drammatico True Spirit, il film horror Lupo Vichingo e il film drammatico Dalla paura all’amore. Il 10 febbraio 2023 sarà disponibile la commedia romantica Da me o da te, mentre il 14 febbraio usciranno il film drammatico Le nostre strade e il film horror Re/Member. Il 17 febbraio è prevista l’uscita del crime-thriller Unlocked.

Per quanto riguarda le serie tv, invece, il 1 febbraio uscirà la docuserie I milioni di Gunther e l’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa. Il 2 febbraio saranno disponibili la serie animata Make my Day e la serie Freeridge, mentre l’8 febbraio potrete vedere la serie drama The Exchange. Il 9 febbraio arriva la quarta stagione di You e uscirà anche la serie d’animazione Mio papà va a caccia di alieni. Il 10 febbraio sarà disponibile la k-drama Love to Hate You, mentre l’11 febbraio uscirà un’altra serie k-drama, Corso accelerato sull’amore. La docuserie Full Swing – Una stagione di golf sarà disponibile dal 15 febbraio, mentre il 16 febbraio uscirà la terza parte di The Upshaws e il 23 febbraio la terza serie di Outer Banks.

Netflix: le serie più attese

Tra tutte le uscite di Netflix, nel mese di febbraio, ci sono tre serie particolarmente attese. La prima è You, arrivata alla sua quarta e attesissima stagione. Tratta dal bestseller di Caroline Kepnese, questa serie vede Penn Badgley nei panni del protagonista Joe, brillante gestore di una libreria che prova una forte ossessione per alcune ragazze. Un’ossessione che non può non prendere risvolti violenti e macabri. Il 9 febbraio usciranno finalmente i primi cinque episodi della quarta stagione della serie. Un’altra serie tv particolarmente attesa è Outer Banks, che torna con la sua terza stagione, che vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Un luogo apparentemente idilliaco, ma le cose si mettono inevitabilmente male quando i protagonisti si troveranno coinvolti in una caccia al tesoro e dovranno scappare per salvarsi la vita. La terza serie più attesa di febbraio è The Upshaws, che uscirà con la sua terza stagione. Parla di Bennie Upshaw, capo di una famiglia nera della classe operaia, che cerca di rimboccarsi le maniche e occuparsi della sua famiglia. In questa parte la famiglia continua ad affrontare una vita di alti e bassi, tra nuovi lavori, sogni, problemi di salute e sorprese sconvolgenti.