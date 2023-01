Una piattaforma nelle acque del Mare del Nord, una squadra pronta a tornare sulla terra ferma e un mistero che si infittisce ogni secondo sempre di più. Questo e molto altro è The Rig, la nuova serie mystery thriller scritta da David Macpherson e prodotta da Wild Mercury Productions.

Scopriamo tutti i dettagli del progetto, a partire dal cast.

The Rig: il cast della serie mystery

Il cast della nuova serie thriller è composto da volti noti del mondo del cinema internazionale.

Il protagonista è senza ombra di dubbio il grande Iain Glen (impossibile dimenticarlo in Game of Thrones). In The Rig Glen veste i panni di Magnus MacMillan, il capo della squadra operativa sulla piattaforma.

Accanto a Iain Glen anche Emily Hampshire nei panni della scienziata Rose Manson, rappresentante della compagnia petrolifera e ultima arrivata sulla piattaforma.

Nel cast anche Martin Composton (interpreterà Fulmer Hamilton, addetto stampa), Rochenda Sandall (Cat Braitwaite, paramedico), Owen Teale (Lars Hutton, capo dei trivellatori); Richard Pepple (Grand Dunlin, caposquadra), Mark Bonnar, Calvin Demba, Emun Elliott (, Abraham Popoola, Stuart McQuarrie e Molly Vevers.

Di che cosa parla The Rig?

The Rig è ambientata su una piattaforma petrolifera situata in uno di punti più pericolosi delle acque del Mare del Nord, al largo della costa scozzese.

Magnus e la sua squadra stanno lavorando sulla piattaforma, ma una volta conclusi i lavori si preparano per tornare sulla terra ferma. Qualcosa, però, va storto: improvvisamente la piattaforma viene avvolta da una nebbia improvvisa fitta e impenetrabile, ma non solo. La piattaforma viene colpita da un grave incidente e la situazione continua a farsi sempre più tesa.

I membri della squadra cominceranno a dubitare gli uni degli altri e a chiedersi che cosa stia accadendo: chi c’è dietro quell’incidente? La nebbia da dove arriva?

Tra attimi di paura, dubbi e un mistero sempre più profondo, riusciranno a tornare sulla costa?

Quando esce The Rig e dove vederla

Se vi stavate chiedendo quando potere godere del nuovo progetto thriller, sappiate che l’attesa può considerarsi conclusa. The Rig arriverà ufficialmente il 6 gennaio 2023 e approderà su Prime Video, la piattaforma streaming collegata ad Amazon.

Per potere accedere alla serie-tv, quindi, dovrete essere iscritti a Prime, il servizio a pagamento che oltre a proporre vantaggi e sconti sui prodotti di Amazon, consente l’accesso alla vastissima libreria virtuale di contenuti video (film, serie-tv, programmi, cartoni e documentari).

Il servizio Prime di Amazon è a pagamento, ma a differenza di Netflix offre la possibilità di fare una prova gratuita di 30 giorni, dopo i quali potrete o cancellare l’iscrizione, o procedere con il pagamento (sono circa 38 € all’anno).

Iscriversi è semplice e veloce; una volta compiuta l’iscrizione vi basterà selezionare il titolo desiderato e farlo partire sullo schermo del pc o sullo schermo della vostra televisione.

The Rig non vede l’ora di farvi tuffare in un’incredibile avventura thriller immersa nel mistero: la nebbia diventerà sempre più fitta e le domande continueranno a crescere, diventando il punto centrale dell’atmosfera.

Il 6 gennaio 2023, il giorno dell’Epifania, le acque del Mare del Nord saranno le protagoniste.