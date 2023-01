Su Amazon Prime Video sta per arrivare una nuova serie dedicata al genere thriller mystery: il titolo è The Rig e la tensione sarà alle stelle.

Su Amazon Prime Video sta per arrivare una nuova serie-tv mystery thriller. Si tratta di The Rig, il cui regista è David Macpherson mentre la direzione è affidata a John Strickland. Il protagonista è Iain Glen (ve lo ricordate in Game of Thrones?) che qui vestirà i panni di Magnus MacMillan.

Scopriamo meglio di che cosa si tratta e qual è la trama della nuova serie-tv.

The Rig: la trama della nuova serie di Amazon Prime Video

La nuova serie di Amazon Prime Video The Rig racconta gli eventi su una piattaforma petrolifera al largo della costa scozzese, nel Mare del Nord.

Magnus e tutta la sua squadra devono tornare sulla terraferma, ma qualcosa blocca improvvisamente la loro partenza. Nel giro di pochi istanti si viene a creare una misteriosa nebbia fitta e impenetrabile che nega a tutti i presenti sia di spostarsi dalla piattaforma, sia di potere comunicare direttamente con la costa.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci sarà poi anche un incidente, o meglio un vero e proprio attacco alla piattaforma, che renderà l’atmosfera ancora più tesa e ricca di ulteriore mistero. Tutti i presenti inizieranno a farsi domande su chi effettivamente si possano fidare, oltre a pensare a come riuscire a tornare a casa sani e salvi.

Mentre la squadra cerca di capire come potere fare per raggiungere la costa, la tensione tra di loro aumenta, proprio come i dubbi e la paura di non farcela: la mente e il fisico iniziano a cedere e il mistero di infittisce sempre di più ogni secondo.

Riusciranno a ritornare alla costa illesi? Che cosa è realmente accaduto su quella piattaforma?

Quando esce The Rig e dove vederlo in streaming

La trama della serie diretta da Macpherson e Strickland sembra alquanto interessante, ma ora vi starete chiedendo quando potrete avere l’occasione di immergervi nel mistero. In realtà l’attesa può definirsi quasi conclusa: The Rig uscirà ufficialmente il 6 gennaio 2023. Per il momento uscirà la prima stagione, ma non si esclude la possibilità che in futuro (anche in base al successo che otterrà e al riscontro fondamentale del pubblico), ci possa essere anche una seconda stagione: si attendono aggiornamenti.

La serie-tv uscirà su Amazon Prime Video, quindi solamente coloro che hanno attivo il servizio Prime di Amazon potranno accedere al contenuto. Se ancora non siete abbonati e non volete perdere l’occasione di gustarvi la nuova serie thriller, vi basterà iscrivervi al servizio, godendo anche di una prova gratuita per i primi 30 giorni. Concluso il periodo di prova, potrete scegliere se sottoscrivere l’abbonamento (36 €), oppure di cancellare l’iscrizione.

Il cast di The Rig

Tra i principali protagonisti della nuova serie Prime Video Iain Glen è sicuramente il più citato. Attore noto e affermato, Glen vestirà i panni del protagonista Magnus MacMillan, il capitano della squadra a bordo della piattaforma.

Nel cast anche Emily Hampshire, Martin Composto, Rocheda Sandall, Owen Teale, Richard Pepple, Mark Bonnar, Calvin Demba, Emun Elliott, Abraham Popoola, Stuart McQuarrie e Molly Vevere.

The Rig sta per conquistare il grande pubblico appassionato del genere mystery e thriller: il 6 gennaio 2023 la nebbia comincerà ad arrivare.