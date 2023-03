La nuova serie-tv drammatico-thriller The Night Agent è su Netflix dal 23 marzo 2023: come finisce la serie? Allerta spoiler

È arrivata su Netflix il 23 marzo 2023 e già non si fa che parlare di lei. La nuova serie drammatico-thriller The Night Agent composta da 10 episodi ha conquistato milioni di persone, ma come va a finire? Attenzione agli spoiler, perché andremo a scoprire il finale della prima stagione.

The Night Agent: come finisce la serie-tv di Netflix

Dieci episodi, un’adrenalina difficile da descrivere: The Night Agent fa parte del catalogo Netflix da qualche giorno e già sta facendo discutere. Il motivo? Il finale ricco di azione, che ha lasciato il pubblico in balia di domande e grandi emozioni.

Se ancora fate parte di quelle persone che non hanno visto la serie-tv di Netflix, sappiate che d’ora in avanti ci saranno spoiler, perciò a voi la scelta.

L’ultimo episodio di The Night Agent si intitola Fathers e la domanda che sorge spontanea è: i due protagonisti riescono a sopravvivere?

Peter e Rose si nascondono nel bagagliaio del SUV di Farr, che li porta casualmente a Camp David. Quando Chelsea e Maddie arrivano sul posto, le comunicazioni sono completamente interrotte e non hanno modo di avvertire Almora degli esplosivi presenti. Chelsea viene portata dentro una stanza sa un sospetto agente dei servizi segreti, mentre il vicepresidente porta Maddie in un bunker sotterraneo e dice che devono proteggersi dal presidente e da Zadar. Farr corre all’interno di una cabina per avvertire Almora della bomba, ma l’agente Briggs spara a entrambi e imposta il timer della bomba a 10 minuti. Maddie supplica il padre di annullare il piano, ma lui purtroppo sa bene di essere coinvolto e deve lasciare che le cose vadano come da previsione.

Dopo avere localizzato la bomba con ben 4 minuti di anticipo, Arrington fa evacuare il presidente, ma Sutherland scopre che è in atto un particolare piano di emergenza.

Maddie, presa dalla rabbia e dalla voglia di raccontare la verità, esce dal bunker e suo padre, consapevole che probabilmente la sua unica figlia morirà nell’esplosione, la lascia uscire. Una peripezia dopo l’altra: l’aereo Air Force 1 esplode in mille pezzi ma Travers non è a bordo, dunque il piano del vicepresidente è fallito. Alla fine nessuno dei protagonisti muore. Sutherland sale su un aereo della US Air Force per la sua prima missione: dove è diretto il protagonista? Che cosa succederà? La serie si conclude così, con un volo che parte e tante domande che lasciano spazio a un grande continuo.

The Night Agent: il nuovo dramma-thriller targato Netflix

Sapevate che The Night Agent è basato sul romanzo del 2019 di Matthew Quirk? Sì, la nuova serie-tv targata Netflix racconta una storia già scritta e la trasforma in un contenuto seriale da milioni di fan. Dopo tanta attesa The Night Agent è finalmente arrivata su Netflix il 23 marzo 2023. Per poterne prendere correttamente visione, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma: scegliete la tipologia a voi più adatta e scegliete anche il metodo di pagamento che più vi è comodo. Netflix offre ogni mese numerosi nuovi contenuti e The Night Agent ha già conquistato tutti.