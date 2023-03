Sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 marzo 2023 la nuova serie-tv The Night Agent, destinata a diventare una delle best serie thriller degli ultimi tempi. La storia, ricca di suspense e di mistero, si ispira a una storia che è già stata raccontata, o meglio scritta: quale? Scopriamolo insieme.

The Night Agent: la storia che ha ispirato la serie thriller di Netflix

Il protagonista della nuovissima serie-tv thriller The Night Agent si chiama Peter Sutherland ed è un agente dell’FBI. Improvvisamente la sua vita cambia quando finisce col trovarsi in mezzo a una cospirazione che lo porta ad addentrarsi in situazioni poco piacevoli. Tutta la vicenda raccontata dalla serie-tv Netflix, però, si ispira in realtà a un romanzo. In particolare, la trama di The Night Agent è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Matthew Quirk, avvincente e coinvolgente, in cui si scopre che chiunque, letteralmente chiunque, può essere un traditore. Il romanzo di Quirk comincia proprio dalla chiamata che Peter, il protagonista, riceve nella Situation Room della Casa Bianca, dove monitoria una linea di emergenza. Chi ha chiamato quel numero? A farlo è stata Rose Larkin, CEO di un’azienda tecnologica caduta in disgrazia che, terrorizzata, dichiara che due persone sono state uccide e che una di quelle, poco prima di spirare, le dà proprio il compito di digitare quel numero e le ordina di dire: «Dì loro che Osprey aveva ragione, sta succedendo». Sarà proprio Peter a scoprire che è in atto una cospirazione che dura da molti anni e che, in particolare, in giro c’è una talpa russa nel governo degli Stati Uniti, ma chi è? Il protagonista dovrà scoprire tutto, ma sulle sue mani pesa la preoccupazione per la vita di moltissime persone innocenti. Il romanzo, thriller e tensivo sin dalla prima pagina, ha talmente stupito Shawn Ryan da farne una serie -tv originale.

Quanti sono gli episodi di The Night Agent

Netflix non vede l’ora di colpire il suo pubblico con questa nuova serie thriller tutta da vivere. The Night Agent, disponibile dal 22 marzo 2023, conterà un totale di 10 episodi, ma ancora non si hanno informazioni né sulla durata, né sui titoli delle puntate. Sul sito ufficiale della piattaforma streaming è però disponibile sia il teaser, sia il trailer della stagione numero uno.

Chi c’è nel cast di The Night Agent?

All’interno della nuova serie-tv thriller di Netflix troveremo un ricco cast formato da:

Gabriel Basso

Hong Chau

D.B. Woodside

Eve Harlow

Enrique Murciano

Luciane Buchanan

Fola Evans- Akingbola

Sarah Desjardins

Phoenix Raei

The Night Agent in dieci episodi catturerà tutte le emozioni del pubblico e lo coinvolgerà dal primo minuto di proiezione. Fughe, segreti, minacce, pericoli di ogni tipo e un forte senso di tensione avvolgeranno l’intera trama, molto fedele a quella del romanzo a cui si ispira.

L’attesa è quasi conclusa e il 22 marzo 2023 farà molto presto ad arrivare. Se siete amanti del genere thriller The Night Agent vi conquisterà in un solo colpo e l’adrenalina entrerà a scorrere nelle vostre vene.