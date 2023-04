Il 5 aprile uscirà su Disney Plus la serie Tv "The Good Mothers". La serie è tratta da una storia vera. Scopriamo insieme quale.

Domani, 5 aprile 2023, uscirà sulla piattaforma di streaming Disney Plus la nuova serie televisiva “The Good Mothers“, serie tratta da una storia vera. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

The Good Mothers: la storia vera dietro la serie televisiva

La serie televisiva “The Good Mothers“ è diretta dal regista britannico Julian Jarrold, conosciuto soprattutto per il film “Becoming jane – Il ritratto di una donna contro” e la serie televisiva “The Crown”, e dalla regista e sceneggiatrice italiana Elisa Amoruso. La serie televisiva è stata presentata al Festival di Berlino 2023, vincendo poi il prestigioso Orso d’Oro nella categoria “Series”.

“The Good Mothers” si basa sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, che è stato premiato dalla Foreign Press Association. La serie televisiva è tratta da una storia vera, racconta infatti la vera storia di tre donne cresciute all’interno di uno dei più ricchi e potenti clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con una magistrata molto coraggiosa al fine di distruggere dall’interno il sistema mafioso. Queste donne si troveranno a combattere contro le loro stesse famiglie per sopravvivere e per dare un futuro migliore ai propri figli oltre che a loro stesse. Le donne su cui è basata la serie televisiva “The Good Mothers” sono Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce. Ad aiutare queste donne c’è il P.M. Anna Colace che, una volta giunta in Calabria, è convinta che le donne siano la chiave per combattere la ‘ndrangheta. Questa strategia scelta da Anna Colace è molto rischiosa, la ‘ndrangheta è infatti molto temuta per il suo pungo di ferro e il potere insidioso. Nella serie seguiremo Denise, Maria Concetta e Giuseppina nel loro tentativo di collaborare con la giustizia.

La giuria che ha assegnato l’Orso d’Oro ha così commentato la scelta:

“The Good Mothers ci ha catturato con i suoi personaggi a più livelli, trattati con cura e lasciati evolvere sotto i nostri occhi. I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che ci hanno fatto battere il cuore, la splendida fotografia, il design della produzione e le location hanno contribuito all’atmosfera ultra realistica della serie, come è giusto che sia considerando che si basa su eventi reali.”

The Good Mothers: il cast

Nel cast della serie televisiva “The Good Mothers” troviamo note attrici italiane. A interpretare il ruolo di Denise Cosco c’è l’attrice e modella Gaia Girace, che abbiamo visto nella serie televisiva “L’amica geniale“, Giuseppina Pesce è interpretata dall’attrice Valentina Bellé mentre Simona Distefano veste i panni di Concetta Cacciola. La magistrata Anna Colace è interpretata dall’attrice Barbara Chichiarelli, nota per la serie Tv “Suburra“, mentre a vestire i panni di Lea Garofalo troviamo Micaela Ramazzotti, nota per il film “La prima cosa bella“. Andrea Dodero è Carmine e Francesco Colella è Carlo Cosco.

The Good Mothers: quando esce e dove vederlo

La serie televisiva “The Good Mothers” uscirà mercoledì 5 aprile 2023 sulla piattaforma di streaming Disney Plus. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. La serie si compone di 6 episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno.