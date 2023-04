The Good Mothers è una nuova serie tv originale Disney+, vincitrice del concorso della sezione Berlinale Series del Festival del Cinema di Berlino. Una serie con una trama profonda e di grande impatto, che racconta una storia vera.

The Good Mothers: la serie tv premiata a Berlino

The Good Mothers è la nuova serie tv originale Disney+ che ha vinto il concorso della sezione Berlinale Series della 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La serie tv sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da mercoledì 5 aprile ed è già stato rilasciato il primo poster promozionale in cui sono state mostrate le madri citate nel titolo. Le riprese di The Good Mothers si sono svolte a Milano, Roma e Calabria, la scorsa primavera. La serie tv è prodotta da Juliette Howell e Tessa Ross per House Production e da Mario Gianani (Brexit: The Uncivil War) e Lorenzo Gangarossa per Wildside (L’amica geniale, Anna) una società del gruppo Fremantle. The Good Mother tratta un argomento davvero molto importante, in un modo molto profondo. Racconta la ‘Ndrangheta dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla e che si sono messe contro le loro stesse famiglie per sopravvivere e regalare un futuro migliore ai propri figli. La serie è basata sull’omonimo libro del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association. La sceneggiatura è di Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), vincitore del BAFTA, mentre alla regia di Julian Jarrold (The Crown) ed Elisa Amoruso (Maledetta Primavera, Chiara Ferragni: Unposted).

The Good Mothers: la trama della serie tv

Il tema trattato dalla serie tv The Good Mothers, basata sull’omonimo romanzo, è davvero molto importante, profondo e toccante. La serie è stata descritta come un’opera corale e sfaccettata che racconta la vera storia di tre donne molto coraggiose, che sono cresciute all’interno di alcuni dei clan più feroci della ‘Ndrangheta. Queste donne decidono di unire le forze, con una coraggiosa magistrata, per andare contro la mafia. Arriveranno anche a combattere contro le proprie famiglie, nella speranza di riuscire a sopravvivere e a donare un futuro migliore ai propri figli. La protagonista della serie tv è una giovane e brillante pm, Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta dall’interno, facendo leva sulle donne, le moglie e le madri dei boss. Figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema patriarcale estremo dell’organizzazione criminale. Tutto inizia con la famosa scomparsa di Lea Garofalo. Il racconto in seguito si allarga, attraverso le indagini approfondite della pm Anna Colace, alle potenti storie di Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola. Sono due donne decisamente molto diverse tra loro, ma legate da un drammatico passato, da una vita vissuta in un contesto criminale e oppressivo e dal desiderio di garantire ai propri figli un futuro diverso, migliore, lontano dalla realtà in cui sono cresciute loro. La stessa cosa che aveva cercato di fare anche Lea Garofalo. La serie tv è pronta a conquistare il pubblico a partire da mercoledì 5 aprile 2023, su Disney+.