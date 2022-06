La coppia più popolare del mondo social (e non solo) ha da poco lanciato una notizia in esclusiva: Chiara Ferragni e Fedez torneranno con la seconda stagione di The Ferragnez!

Per coloro che si aspettavano una conferma, ora è ufficiale: i protagonisti mediatici per eccellenza Ferragni-Fedez ritornano alla riscossa con nuovi episodi estrapolati dalla loro vita.

The Ferragnez 2: quando uscirà?

A fare l’annuncio sono stati proprio i protagonisti della serie in questione; giovedì 30 giugno 2022 Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato su Instagram l’arrivo della seconda stagione de The Ferragnez.

Non esiste ancora una data ufficiale del lancio, ma i Ferragnez hanno confermato che il debutto sarà nel 2023: una conferma in più.

Ricordiamo che la prima stagione della docu-serie risale al 2021 ed è stata prodotta da Banjjay Italia per Amazon Prime Video per un successo straordinario.

Dove vedere The Ferragnez 2

Come nel caso della prima stagione, anche il sequel sarà disponibile su Amazon Prime Video, il servizio di video on demand statunitense di proprietà della società Amazon.com.

La trama de The Ferragnez 2

The Ferragnez è una docu-serie interamente dedicata alla vita della celebre coppia Ferragni-Fedez; durante gli episodi i protagonisti ci portano direttamente nelle loro giornate, ricche di momenti bellissimi, ma anche ricche di momenti di puro “down”.

Vi è ovviamente anche la partecipazione di tutti i membri della famiglia Ferragni-Fedez e non mancano contenuti inediti e momenti dalle emozioni uniche.

I fan, grazie alla serie tv The Ferragnez, hanno avuto modo di conoscere più a fondo una delle coppie più discusse d’Italia, spesso al centro di polemiche e polveroni.

Con la prima stagione abbiamo assistito alla terapia di coppia di Fedez e Chiara Ferragni, al Festival di Sanremo, alla nascita di Vittoria e a tutta una serie di momenti iconici della famiglia.

Sicuramente la seconda stagione de The Ferragnez continuerà a seguire le vicende della famiglia di Chiara Ferragni e del marito Fedez, alle prese con le loro rispettive carriere e i loro caratteri praticamente agli antipodi. Molto probabilmente ci si aspetterà la presenza del racconto molto intimo del problema di salute che ha colpito Federico recentemente, o ancora tutto il backstage per l’organizzazione del grande concerto Love Mi, che ha segnato il ritorno della coppia J-Ax & Fedez.

Inoltre, ci si potrebbe aspettare anche il momento dedicato all’annuncio della presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023, che vedrà il debutto su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023.

Insomma, le emozioni saranno notevoli e anche questa volta il pubblico sarà come teletrasportato dentro le vite frenetiche (a volte non così semplici) dei due protagonisti.

La partnership tra i Ferragnez e Prime Video è consolidata da tempo

La notizia dell’uscita di una seconda stagione era quasi “scontata”, proprio perché una serie del genere non poteva ritenersi conclusa con una stagione soltanto. Infatti, pare che già dalla fine delle riprese della prima stagione ci fosse nell’aria l’idea di una seconda parte e così effettivamente sarà!

Ricordiamo infine che la partnership tra Prime Video Italia, Chiara Ferragni e Fedez è ormai consolidata da tempo. Basti pensare che nel 2019 lo streamer di Amazon ha distribuito il documentario Chiara Ferragni Unposted dopo il suo passaggio al cinema, mentre a partire dall’anno successivo Fedez è divenuto il social brand ambassador di Prime Video per l’Italia, oltre ad apparire anche in LOL – Chi ride è fuori, sotto le vesti di host.